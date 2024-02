Confindustria, per la Fiera di Milano rispunta Alessia Magistroni

Prosegue con discrezione la fase finale della campagna elettorale all'interno di Confindustria, in attesa della selezione del nuovo presidente che succederà a Carlo Bonomi, prevista per il 4 aprile. Nonostante gli appelli al silenzio e alla riservatezza in questo periodo, continuano ad emergere indiscrezioni e voci da viale dell'Astronomia. È probabile che il prossimo 5 marzo gli osservatori nomineranno i candidati che si contenderanno la presidenza, coloro che hanno almeno il 20% dei voti dell'assemblea. Lo scrive La Verità.

Attualmente, si contano solamente due contendenti: Emanuele Orsini e Edoardo Garrone. Nel frattempo, Alessia Magistroni, già direttrice della comunicazione e delle relazioni esterne presso Assolombarda durante la presidenza di Bonomi, assumerà il ruolo di direttore delle relazioni esterne e della comunicazione presso Fiera Milano, dove Bonomi è presidente. Il nome di Magistroni ha suscitato malcontento e polemiche all'interno di viale dell'Astronomia. Infatti, alcuni mesi fa, la sua nomina causò una frattura all'interno di Confindustria, che portò alle dimissioni della direttrice generale Francesca Mariotti. Quest'ultima si oppose alla liquidazione di Magistroni dopo mesi di conflitti. Tuttavia, la richiesta di liquidazione di Magistroni è stata infine accettata, e ha ottenuto l'incarico a Fiera Milano con il benestare di Bonomi.