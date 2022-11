Consigli per risparmiare denaro e resistere ai periodi di crisi

Risparmiare denaro è possibile: metodi e consigli per riuscire a non spendere troppo durante periodi di difficoltà economiche

Quando si affronta un momento difficile, mancanza di liquidità, aumento dei prezzi o qualunque altro problema di natura economica, risparmiare denaro diventa non più importante, ma addirittura fondamentale. Fortunatamente, ci sono diverse cose che possiamo fare per poterci riuscire. Potrebbe, però, essere necessario apportare alcune modifiche alle proprie abitudini di spesa. Vediamo alcuni consigli da seguire e metodi da poter provare per riuscire a mettere da parte qualcosa.

Come risparmiare: alcuni metodi da provare

Un modo per risparmiare denaro è creare un budget e attenersi ad esso. Calcola quante entrate hai e poi scopri per cosa hai davvero bisogno di spendere. Assicurati di includere costi come affitto o mutuo, cibo, trasporti e servizi pubblici. Una volta che sai quanto ti serve per sopravvivere, puoi iniziare a capire cosa puoi tagliare dal tuo budget. Forse non hai bisogno di andare a mangiare fuori così spesso o puoi iniziare a fare a meno dell'auto per andare a lavorare.

Un altro modo per risparmiare è cercare le migliori offerte. Se stai acquistando qualcosa, confronta i prezzi online e nei negozi. A volte, puoi trovare un'offerta migliore su internet o potresti essere in grado di ottenere uno sconto se acquisti all'ingrosso.

Puoi anche risparmiare denaro portandoti il pranzo da casa quando vai al lavoro. Se compri un caffè al giorno la spesa, singolarmente irrisoria, diventerà col tempo importante. E, stessa cosa se acquisti ogni giorno il pranzo.

Ricorda però una cosa: non importa quale sia il tuo reddito, dovresti sempre risparmiare denaro e porti obiettivi a breve e lungo termine, per poter essere al riparo da qualsiasi emergenza o per rendere più serena la tua pensione.

Risparmiare sulle spese o guadagnare di più?

Per poter avere un futuro più tranquillo, bisognerebbe riuscire a fare entrambe le cose. Ci sono molti modi per risparmiare sulle spese. Ad esempio, si possono cambiare i propri abbonamenti e i propri piani tariffari, facendo a meno dell'ultima piattaforma streaming o di qualche giga sul cellulare non sempre sfruttato a dovere. Oppure puoi utilizzare i coupon che riesci a trovare su internet o che ti vengono forniti dai negozi, prima di effettuare una nuova spesa. Puoi inoltre risparmiare sulle bollette spegnendo le luci e gli apparecchi elettronici quando non ti servono o non accendendo i termosifoni e l'aria condizionata se non strettamente necessario.

In alternativa, se non riesci a risparmiare più di tanto, puoi cercare di incrementare le tue entrate. In che modo? Puoi provare a chiedere un aumento ai tuoi superiori, oppure puoi trovare un lavoro secondario o un'entrata extra anche tramite un progetto personale. Ma non dimenticare che esiste anche la possibilità di investire il proprio denaro in azioni, immobili o in molto altro. Anche questo, se fatto con serietà e studio, può essere un ulteriore modo per aumentare le proprie entrate.