Conti correnti, cambiano le condizioni: ecco quali sono i più vantaggiosi

Dietro l'aumento dei costi bancari si celano aumenti nelle commissioni, specialmente per le carte di pagamento, diventate un asset sempre più proficuo per banche e istituti finanziari grazie alla diffusione degli acquisti digitali. Secondo il Corriere della Sera, il costo medio annuo del Bancomat, una volta quasi sempre gratuito, è ora di 10,80 euro, contro i 9,190 euro di gennaio, secondo un'analisi di Altroconsumo per L'Economia del Corriere della Sera condotta all'inizio di dicembre su dieci istituti bancari (Banco Bpm, Bnl Bnp Paribas, Bper, CheBanca!, Credem, Crédit Agricole, Intesa Sanpaolo, Mps, Poste Italiane e Unicredit). Le carte di debito, ora Bancomat internazionali con funzionalità contactless e per gli acquisti online, sono una delle novità.

La carta di credito ha subito un aumento inferiore a quella del Bancomat in dieci mesi, ma partiva già con canoni elevati: +3,13% a 51,36 euro in media. Donato Todisco, economista di Altroconsumo, osserva: "Il consolidamento nel settore bancario e finanziario sta influenzando i costi, con un aumento di fusioni e acquisizioni. Il circuito PagoBancomat è prevalente, ma anche Visa e Mastercard stanno crescendo" (entrambe le aziende hanno visto un aumento superiore al 17% in Borsa in due anni). Alcune banche, come Fineco, offrono Bancomat virtuali che possono essere salvati sul telefono per risparmiare circa due euro di spese di spedizione.

Tra le commissioni in crescita, c'è anche il pagamento digitale per le spese della pubblica amministrazione, come le multe tramite il sistema Cbill/PagoPa, con un costo medio per operazione ora a 1,77 euro, in aumento del 4,5% da gennaio. Anche il pagamento delle bollette allo sportello (con addebito in conto) è aumentato del 10,8% a 3,39 euro. Anche se si tratta di un aumento di 30 centesimi, sottolinea la tendenza delle banche a scoraggiare le operazioni in filiale. Todisco sottolinea: "Ormai le bollette si pagano con lo smartphone a 1,80 euro".

L'unica commissione in diminuzione è il bonifico allo sportello (con addebito in conto), che scende del 6% a 5,19 euro. Riguardo ai tassi, c'è un chiaro aumento dei costi per il credito in rosso: il tasso passivo sullo scoperto è salito in dieci mesi al 18,24% dall'17,79% di gennaio (e aveva registrato un 17,08% nel febbraio 2022). I tassi attivi delle grandi banche analizzate rimangono a zero, ma alcune banche al di fuori del panel stanno iniziando a offrire rendimenti. Ad esempio, Ibl Banca ha annunciato a inizio dicembre una promozione con un tasso lordo del 3,5% per sei mesi per nuovi conti aperti entro il 16 gennaio. Altroconsumo ha individuato, tramite una simulazione, i conti più convenienti (non solo tra le grandi banche) su un archivio di 297 istituti, considerando anche quelli con rendimenti sulla giacenza. La simulazione, escludendo le promozioni, si basa su un conto con una media di 4.000 euro, accredito dello stipendio, domiciliazione delle bollette, dieci bonifici online su altre banche, 12 rate del mutuo e 12 prelievi Atm.

In cima alla lista dei migliori conti online ci sono le banche che offrono tassi attivi: Banca Sistema con l'1,5% lordo (1,11% netto), Banca Progetto con lo 0,25% (0,19%), Banca Ifis con lo 0,20% (0,15%) e Ibl Banca con lo 0,10% (0,07%). Banca Sistema è al top con "SI conto! Corrente", dove il risparmiatore guadagna 44,40 euro all'anno (calcolando la ritenuta fiscale del 26%), anziché spendere. Con Banca Progetto (Conto Key), il guadagno annuo è di 7,40 euro, mentre con Banca Ifis (Rendimax) è di 5,92 euro. Tra le banche tradizionali (considerando quelle con almeno una filiale a Milano), Ibl Banca (Controcorrente-Semplice) è la più conveniente con un guadagno annuo di 2,96 euro per il cliente. Negli altri casi si paga: 18 euro in Banca Sella (Conto Start), 23,99 euro in Unicredit (Genius Green) e 24 euro con Widiba-Mps (Conto Start).