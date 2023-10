Contraffazione, Amazon e Prada sventano una frode internazionale: ecco come

Amazon con Prada ferma un caso di frode di prodotti di lusso

Nel mondo dell'e-commerce e della moda, la contraffazione è un nemico insidioso, che mette in pericolo non solo le aziende legittime ma anche i consumatori. Tuttavia, una recente collaborazione tra l'Unità anticontraffazione di Amazon e il gruppo Prada ha dimostrato che la lotta contro la contraffazione internazionale può, anche, ottenere risultati significativi.

Un tribunale cinese ha emesso una sentenza di condanna in un caso di contraffazione internazionale grazie all'azione congiunta di Amazon e Prada. L'imputato è stato condannato a tre anni di carcere, al pagamento di una multa di 25.000 dollari e alla restituzione di tutti i proventi ottenuti dalla vendita di merci contraffatte. Anche i prodotti contraffatti invenduti saranno sequestrati e distrutti.

Ciò che rende il caso particolarmente interessante è il fatto che la sentenza si basi principalmente sullo storico delle vendite all'estero (fuori dalla Cina) e non sul sequestro fisico dei prodotti contraffatti. Normalmente, le sentenze penali vengono emesse solo quando le forze dell'ordine hanno confiscato fisicamente prodotti contraffatti. Tuttavia, in questo caso, il tribunale ha potuto agire in anticipo, basandosi sulle informazioni fornite da Amazon e dal colosso del lusso, Prada.

Amazon ha individuato il tentativo di contraffazione da parte dell'imputato nel 2021 e, dopo un'approfondita indagine interna, ha segnalato il caso all'autorità cinese competente, il Public Security Bureau, per l'avvio di un procedimento penale.

Kebharu Smith, il direttore dell'Unità anticontraffazione di Amazon, ha dichiarato: "La sentenza di condanna è un risultato importante per la CCU di Amazon, ma soprattutto è una vittoria per tutti coloro che condividono il nostro impegno nel combattere la contraffazione a livello globale. Questo risultato non sarebbe stato possibile senza la collaborazione delle forze dell'ordine e di realtà del lusso come il Gruppo Prada. Siamo grati per il loro supporto e continueremo insieme nella lotta contro la contraffazione".

Il Gruppo Prada, noto per la sua lotta incansabile contro la contraffazione, ha sottolineato l'importanza di questa collaborazione. Francesca Secondari, General Counsel e Chief Legal Officer del Gruppo Prada, ha affermato: "Siamo fermamente impegnati nel tentativo di porre fine alla vendita di beni contraffatti per proteggere i nostri marchi e garantire che i nostri prodotti soddisfino sempre i livelli di qualità, artigianalità e cura che le persone si aspettano da noi. Grazie alla collaborazione con Amazon, stiamo facendo grandi progressi nella lotta contro coloro che tentano di infrangere la legge e di avere un impatto negativo sui nostri clienti."

La collaborazione tra Amazon e Prada è un esempio positivo di come le aziende di settori diversi possano unirsi per combattere una minaccia comune. Tuttavia, l'Ercole degli e-commerce, Amazon, è da tempo impegnato nella lotta alla contraffazione, collaborando strettamente con i marchi e le forze dell'ordine in tutto il mondo. Nel solo ultimo anno, l'Unità Anticontraffazione di Amazon ha denunciato o segnalato oltre 1.300 criminali negli Stati Uniti, nel Regno Unito, nell'Unione Europea e in Cina.

Nel 2022, l'azienda di Jezz Bezos ha fatto un passo avanti nella protezione contro i venditori di prodotti falsificati attraverso l'uso di tecnologie di "protezione automatizzata". Questi avanzati sistemi hanno impedito l'apertura di oltre 800.000 nuovi account da parte di individui malintenzionati, bloccandoli prima che potessero inserire un solo prodotto in vendita sulla piattaforma.

Inoltre, Amazon ha raggiunto un notevole successo nel bloccare o rimuovere più del 99% delle inserzioni sospette, grazie ai suoi sofisticati sistemi di protezione automatizzata. La società si impegna costantemente a mantenere l'integrità del suo mercato.