Coronavirus, Governo: in arrivo aiuti economici per tutti i tipi di lavoratori

Il governo studia le mosse economiche per fronteggiare l'emergenza Coronavirus. Sono al vaglio le iniziative per dare sostegno agli ospedali e alla protezione civile, ma anche per lavoratori, imprese e famiglie. L'esecutivo si prepara a chiedere al Parlamento l'ok per aumentare in maniera consistente il deficit, portando fino al 3% del Pil. Sarebbe il massimo consentito per non sforare i parametri europei e varrebbe circa 13 miliardi. La decisione si sta prendendo in queste ore - come riporta il Corriere della Sera - sempre in questi giorni il governo varerà anche anche il decreto legge con misure di sostegno all'economia valide su tutto il territorio nazionale. Tra le altre iniziative, si pensa ad ammortizzatori straordinari per i lavoratori con stanziamenti di circa 2 miliardi.