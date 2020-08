Coronavirus, la Cina prima a riprendersi. Regina della Borsa, i titoli volano

L'emergenza Coronavirus continua in tutto il mondo. Ma il segnale di ripresa più consistente arriva dalla Cina, proprio dal Paese da cui la pandemia è partita. I titoli - si legge sul Sole 24 Ore - volano alle stelle, è lei la regina della Borsa. I segnali più consistenti arrivano da Shenzen, che fa registrare dal post Covid un +35% e da Shanghai, con un significativo +11%. Il gigante asiatico dovrebbe chiudere il 2020 con una crescita marginale: un segno che fa decisamente la differenza con il resto del mondo. Secondo l'Fmi il Pil mondiale dovrebbe flettere circa del 5% e la Cina sarà l'unica tra le grandi economie del pianeta che farà registrare il segno più.

A tutto questo si aggiunge l'indebolimento del dollaro, che per molte nazioni emergenti toglie pressione sul debito. A trainare gli indici cinesi sono Shanghai e Shenze, rispettivamente da inizio anno al +11% e +35%. La maggior incognita per i mercati cinesi resta la guerra commerciale con gli Usa. Ma l'imminente voto per le presidenziali potrebbe avere effetti maggiormente negativi sugli Stati Uniti. Altra fonte di preoccupazione per i mercati asiatici è la seconda ondata di contagi in India, nel caso avvenisse sarebbe letale per i mercati emergenti.