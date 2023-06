Rai, tv pubblica "sprecona": nel 2021 le perdite salgono a 30, 44 mln

Rai, dal 2020 al 2021 crescono gli introiti pubblicitari di 89,01 milioni. Bene anche gli incassi del canone

“L’esercizio finanziario 2021 della Rai spa mostra un risultato in perdita di 30,44 mln euro, in peggioramento rispetto al negativo del 2020: 20,7 mln. In pareggio invece il risultato di esercizio dell’intero Gruppo Rai(Rai spa, Rai Way, Rai Cinema, Rai Com, Rai pubblicità) in linea con il 2020”.

E’ quanto si legge nel comunicato della Corte dei Conti, Sezione controllo sugli Enti, che ha per oggetto la gestione finanziaria della Rai radiotelevisione italiana spa (99,56% azioni proprietà dello Stato, la quota residua in capo alla Siae), anno 2021.

Nonostante l’esito di omogeneità del conto economico consolidato, il patrimonio netto del Gruppo Rai scende dai 315,1 milioni di euro del 2020 ai 286 milioni del 2021 con una diminuzione dell’indebitamento che, sempre a livello di Gruppo, passa da 606,4 milioni a 573 milioni di euro. I Giudici, nelle 164 pagine della determinazione, confermano “la necessità di impiegare ogni misura organizzativa, di processo e gestionale idonea a eliminare inefficienze e sprechi”.