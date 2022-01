Covid, al via indennizzi per danni da vaccino: fondo da 150 mln per due anni

Danni vaccino, arrivano gli indennizzi: fondo da 50 mln nel 2022 e 100 mln dal 2023

Hai riportato lesioni o infermità dopo aver fatto il vaccino? Hai diritto a un rimborso dallo Stato. L'indennizzo per danni da vaccino spetta anche a quanti “abbiano riportato lesioni o infermità”, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, a causa della vaccinazione anti Sars-CoV2 raccomandata dall’autorità sanitaria italiana”.

A prevederlo, la bozza del Dl sostegni e contro i rincari delle bollette approvato oggi, che per il 2022 valuta per questa misura un onere di 50 milioni di euro che diventano 100 a decorrere dal 2023. Le modalità di monitoraggio annuale delle richieste di accesso agli indennizzi e dei relativi esiti sono stabilite con decreto del ministro della Salute di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze.

Indennizzi danni vaccino, M5s: "Fondamentali"

"I vaccini sono sicuri e tutti dovrebbero vaccinarsi contro il Covid-19 ma come tutti i farmaci possono dare degli effetti collaterali. In questo caso è fondamentale che il Cdm abbia approvato gli indennizzi anche qualora il vaccino non sia obbligatorio, un aspetto su cui ci siamo espressi più volte, anche presentando un ordine del giorno in merito. Prevedere un risarcimento è giusto, è un modo per far capire ai cittadini che lo Stato c’è. Sia con la farmacovigilanza che con eventuali risarcimenti". Così, in una nota congiunta, i componenti del Movimento 5 Stelle in Commissione Affari Costituzionali e Igiene e Sanità del Senato.