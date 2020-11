Economia

Mercoledì, 4 novembre 2020 - 10:02:00 Credit Agricole in Italia: utile netto a 551 milioni nei primi 9 mesi del 2020 Credit Agricole in Italia ottiene un utile netto di 551 milioni di euro nei primi 9 mesi del 2020. Conta 14mila collaboratori. Lavora in tante aree di business.

Credit Agricole in Italia: l'utile netto a 551 milioni di euro Credit Agricole in Italia ottiene nei primi nove mesi del 2020 un risultato netto pari a 551 milioni di euro. L’attività̀ commerciale si conferma dinamica, con una crescita del Totale dei Finanziamenti all’economia che sale a 78 miliardi di euro e una Raccolta Totale che si assesta a 259 miliardi di euro. Il Gruppo Crédit Agricole ha ottenuto un utile netto sottostante nei primi nove mesi del 2020 di 5,577 miliardi di euro, con proventi operativi netti sottostanti di 25,188 miliardi di euro. Credit Agricole in Italia: l'offerta ampia e integrata Il Credit Agricole è presente in Italia, suo secondo mercato domestico, con 14 mila collaboratori e più di 4,5 milioni di clienti grazie ad un Gruppo composto, oltre che dal Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia, anche dalle società di Corporate e Investment Banking (CACIB), Servizi Finanziari Specializzati (Agos, FCA Bank), Leasing e Factoring (Crédit Agricole Leasing e Crédit Agricole Eurofactor), Asset Management e Asset Services (Amundi, CACEIS), Assicurazioni (Crédit Agricole Vita, Crédit Agricole Assicurazioni, Crédit Agricole Creditor Insurance) e Wealth Management (CA Indosuez Wealth Italy e CA Indosuez Fiduciaria). La stretta collaborazione tra le società operanti nelle diverse aree di business, garantisce al Credit Agricole di operare nella penisola con un’offerta ampia ed integrata, a beneficio dei propri clienti e di tutti gli attori economici.