Crédit Agricole sempre più green ed entra nel capitale sociale di Ener2Crowd

Crédit Agricole entra nel capitale sociale della piattaforma leader per gli investimenti green: Ener2Crowd

Crédit Agricole, prima banca in Europa per ricavi nel retail banking, terza in Francia per capitalizzazione di mercato e settima in Italia per masse amministrate, entra nel capitale sociale di Ener2Crowd, dando un forte segnale in favore nella finanza diffusa, quella che parte dal basso e che rende i cittadini protagonisti della transizione energetica dei territori ed alla crescita dell’innovazione nel campo delle tecnologie green.

Con un investimento di 166.475 euro, la prima “Banca dell’Habitat e dell’Agricoltura” (la fondazione a Salins-les-Bains risale al 1885 ) chiude dunque l’aumento di capitale a 1,2 milioni di euro della Società Benefit proprietaria di Ener2Crowd.com, la piattaforma ed app numero uno in Italia per gli investimenti green, che punta ora entro il 2024 a 100 milioni di euro di raccolta da destinare - nel segno della trasparenza, dell’inclusione e della condivisione - a progetti di finanza alternativa green.

"Vogliamo così rafforzare ulteriormente la nostra immagine (e sostanza) di movimento finanziario di matrice sociale che ci rende di fatto il più grande fondo di investimento diffuso nella transizione energetica oggi presente in Italia" sottolinea Niccolò Sovico, ceo, ideatore e co-fondatore di Ener2Crowd.com, che nel 2020 era stato scelto da Forbes come uno dei 100 talenti del futuro under-30.

"L’ingresso di Crédit Agricole nel nostro capitale sociale mette in luce il valore della nostra missione, che ci vede fin dalla nostra nascita impegnati nel realizzare il nostro principio fondante dell’accessibilità democratica finalizzato alla costruzione di un futuro sostenibile" ricalca Giorgio Mottironi, cso e co-fondatore della società benefit Ener2Crowd, Chief Analyst del GreenVestingForum, il forum della finanza alternativa verde, nonché Special Assistant to the Secretary-General for Environmental and Scientific Affairs dell’Organizzazione Mondiale per le Relazioni Internazionali (WOIR).