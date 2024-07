Crescono i milionari, ma non nel nostro Paese. Italiani sempre più poveri

Global Wealth Report, ecco dove si concentra la ricchezza nel mondo

“Più ricchezza e più diseguaglianze nel mondo rispetto al 2008”, è la sintesi dell’ultimo rapporto Global Wealth Report fatto per conto della banca svizzera UBS. Dopo il calo nell’anno del Covid (-3%) la ricchezza mondiale è ricresciuta, nonostante inflazione e crisi geopolitiche. E’ cresciuta del 4,2%. Svizzera, Lussemburgo, Qatar e Russia tra i più fortunati, Italia, Grecia, Portogallo e Spagna tra i “poveri” di ricchezza.

Ciò è notato da tutti, dalla classe media ai miliardari in quasi tutte le regioni del mondo. Tranne Spagna, Portogallo, Grecia (con Italia i Pigs del Vecchio Continente) e il Giappone sono rimasti indietro nell’aumento della ricchezza delle famiglie. Un trend positivo confermato ulteriormente dal Boston Consulting Group, secondo cui la ricchezza globale è cresciuta nell’anno passato a 477 trilioni di dollari. Più risorse finanziarie, grande corsa dei mercati azionari (+15,8%) e calo dell’inflazione nel mondo sono state le leve di questo exploit.

Ricchezza globale, l'Europa insieme a Medio Oriente ed Africa i motori della crescita

Ma dove, secondo UBS, si muove la ricchezza? A livello di continenti l’Europa è stata la locomotiva di crescita della ricchezza, insieme al Medio Oriente e l'Africa (tutti e tre 1/4 del valore totale). Subito dopo Asia-Pacifico e le Americhe che hanno registrato aumenti rispettivamente del 4,4% e del 3,5%. A livello di paesi la Svizzera è al top con 655.073 euro di ricchezza media seguita dagli Stati Uniti (521.102 euro).

La stessa Svizzera prevede che il numero degli ultra-ricchi aumenterà del 10% fino al 2028. Tra i paesi che si sono maggiormente arricchiti la Turchia, con un mercato cresciuto al ritmo più veloce dal 2008. La ricchezza dei cittadini turchi è esplosa con un +1.708% dal 2008 (misurata valuta locale). Altri paesi “fortunati” il ​​Qatar e la Russia (entrambi con un +20%) e il Sud Africa (+16%). Ma dove hanno casa i milionari?

Ricchezza globale, dove vivono i milionari

Quasi quattro milionari su dieci (38%) vivono negli Stati Uniti, poi in Europa occidentale (28%) e in Cina (10%). In termini di ricchezza pro-capite i “paperoni” si trovano in Lussemburgo (il 16% possiede almeno un milione in beni). Poi un 15% risiede in Svizzera (15%), e un restante 10% ad Hong Kong e Australia. Il futuro, sempre secondo il rapporto, sarà roseo per Taiwan che, più di tutti, aumenterà il numero dei suoi milionari.

In seconda posizione la Turchia (43%), il Kazakistan (37%), l’Indonesia (32%) e il Giappone (28%). Tra i meno ricchi di milionari, anche nel prossimo futuro (4 anni), la Grecia è in cima alla lista in compagnia della nostra Italia (9%), del Portogallo (10%) e della Spagna (12%).