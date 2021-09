"Criptovalute? Non dureranno a lungo”, il monito di Gary Gensler (Consob Usa)

Criptovalute, Gary Gensler (Consob Usa): "Non dureranno a lungo"

Il presidente della Sec, la Consob americana, Gary Gensler non prevede che le criptovalute dureranno a lungo, ribadendo l'importanza di proteggere gli investitori e la necessità di sottoporre il mercato delle valute digitali a severi controlli normativi.

Gensler ha paragonato le migliaia di criptovalute esistenti alla cosiddetta era del “sistema bancario selvaggio” in vigore negli Stati Uniti dal 1837 al 1863, in assenza di una regolamentazione delle banche federali. Prima che il presidente Abraham Lincoln creasse l'Ufficio del controllore della valuta, le banche emettevano le proprie valute e a volte si rifiutavano di riconoscere il loro presunto valore in oro o argento.

"Non credo che ci sia una fattibilità a lungo termine per cinque o seimila forme di denaro private", ha detto Gensler in un evento virtuale ospitato dal Washington Post. "Quindi, nel frattempo, penso che valga la pena disporre di un regime di protezione degli investitori attorno a questo".