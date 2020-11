Criptovalute, scatta la corsa all'oro. Cina avanti, Usa e Ue rincorrono

Il dibattito sulle valute digitali della banca centrale (CBDC) si è acceso dall'inizio della crisi COVID-19. Il riferimento a un "dollaro digitale'' in una bozza iniziale di una legislazione statunitense per il primo pacchetto di stimolo finanziario da 2 trilioni di dollari annunciato a marzo, insieme al successivo disegno di legge "Banking For All Act'' presentato dal senatore Sherrod Brown (D-OH) , ha alimentato questo dibattito. Tuttavia, prima dell'inizio della crisi, le autorità monetarie di molti paesi avevano già intrapreso iniziative verso una società senza contanti.

Questi passaggi includono l'abolizione delle banconote di grosso taglio, l'imposizione di massimali per le transazioni in contanti, l'introduzione di requisiti di dichiarazione sul trasporto di contanti in entrata e in uscita dal paese, requisiti di rendicontazione per pagamenti in contanti che superano un importo specificato e persino tassazione delle transazioni in contanti. Uno studio del 2019 della Banca dei regolamenti internazionali (BRI) ha rivelato che le banche centrali che rappresentano un quinto della popolazione mondiale hanno affermato che probabilmente emetteranno le prime CBDC entro i prossimi anni.

Un altro report della società di consulenza PWC che secondo la BIS, la Banca per i regolemanti internazionali oltre il 70% degli Stati sono interessati ad un progetto di valuta digitale di Stato. Tra questi i consulenti di Pwc hanno evidenziato quelli di Cina, Russia, Svezia, Brasile, Australia, Sud Africa ed India, già in fase avanzata, mentre Stati Uniti ed Europa sembrano ancora nella fase embrionale di studio. I CBDC, infatti, costituiscono una nuova forma di denaro, che consentirebbe a privati e aziende di fare pagamenti elettronici utilizzando valuta virtuale coniata da una banca centrale.

Questo cambiamento di paradigma potrebbe potenzialmente influenzano la struttura del sistema bancario e i modi attraverso i quali la Banca realizza il suo primario servizio di fornitura di liquidità ai mercati. Ecco che allora la dichiarazione durante il piano quinquennale della economia cinese, lo scorso Ottobre, che la Cina sarebbe già in una stadio molto avanzato del suo progetto di yuan digitale ha certamente creato scompiglio nel mondo finanziario internazionale. Cosi come nel novembre del 2016, il primo ministro indiano Narendra Modi è apparso improvvisamente sugli schermi televisivi e ha annunciato che le banconote da 500 e 1000 rupie non saranno più legali.

Si diceva che la mossa all'epoca fosse volta a risolvere il problema della contraffazione di banconote, poiché le banconote da 500 e 1000 rupie rappresentavano il 20% del valore in contanti in circolazione e l'80% del contante in circolazione. Ma questa mossa sbalorditiva del Primo Ministro indiano ha anche gettato le basi per la Reserve Bank of India per eliminare definitivamente i contanti e lanciare una Rupia digitale, che è attualmente in fase di ricerca utilizzando la tecnologia blockchain.

All'inizio di quest'anno, la Francia e la Corea del Sud hanno lanciato sperimentazioni specifiche per testare i casi d'uso dei loro progetti CBDC. Sicuramente poi la grave pandemia di Covid scoppiata nel mondo sembra aver ulteriormente accelerato questa corsa verso le valute digitali, che alcuni paragonano alla corsa al nuovo oro. Per quanto riguarda la Cina, infatti, secondo alcuni osservatori, essere la prima potenza ad avere una propria valuta digitale, potrebbe dare una nuova spinta all’ultimo vero baluardo della potenza economica globale degli Stati Uniti, e cioè la forza del dollaro, come moneta di riferimento mondiale.

La Cina, infatti, ha confermato di aver lanciato un progetto pilota della sua valuta digitale in quattro delle sue città. La Repubblica di Cina sembra essere in testa alla corsa per sviluppare la prima grande valuta digitale, ma lo yuan digitale non è una criptovaluta come il bitcoin. Invece, è emesso e controllato dalla Banca popolare cinese, la banca centrale del paese.. dando cosi ancora più adito al fatto che comunque questa valuta sarebbe una sorta di ibrido, che potrebbe e dovrebbe sostituire nella mente dei cinesi il dollaro in una nuova era ancora più digitale.

Shenzhen è una delle quattro città cinesi che ha avviato i test interni dello yuan digitale. Recentemente, quasi 2 milioni di persone a Shenzhen si sono iscritte alla lotteria. I 500 vincitori possono ora scaricare un'app per il renminbi digitale per ricevere lo yuan digitale e spenderlo presso oltre 3.000 commercianti in un particolare distretto di Shenzhen. La seconda economia più grande del mondo prevede inoltre di utilizzare l'e-RMB alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022 Sebbene la Cina sembri guidare la principale corsa valutaria verso il digitale, il Brasile ha iniziato il proprio esperimento con moneta digitale localizzata nel 2014. Maricá, vicino a Rio de Janeiro, ha utilizzato la propria valuta digitale, chiamata "Mumbuca", per finanziarne una dei più grandi programmi di reddito di base del mondo.

I cittadini di Maricá pagano con Mumbuca tramite carte di debito che contengono un codice a barre scansionabile, mentre non è necessario che le famiglie a basso reddito richiedano l'acquisto di uno smartphone. All'inizio di questo mese, la Banca centrale europea (BCE) ha fatto un passo avanti verso il lancio di una versione digitale della valuta euro condivisa da 19 paesi, quando ha pubblicato un rapporto completo che delinea i motivi per cui potrebbe essere necessario compiere questo passo. La BCE ha anche affermato che terrà consultazioni pubbliche sull'idea con cittadini, accademici e banchieri. Poi all'inizio di questa settimana, il Fondo monetario internazionale (FMI) ha tenuto un pannello virtuale che ha discusso delle valute digitali e dei pagamenti transfrontalieri.

Circa l'80% delle banche centrali in 66 paesi, comprese 21 nazioni avanzate, sta esplorando l'emissione di valute digitali, mentre il 40% è diventato programmi pilota o esperimenti, inclusa la Federal Reserve, ha osservato il gruppo del FMI. Il panel è stato ospitato dall'amministratore delegato della FISM a Washington, DC, Kristalina Georgieva e dal presidente della Federal Reserve Jerome Powell. Powell ha parlato dell'impatto di una CBDC emessa dagli Stati Uniti e di come potrebbe influire sulla stabilità finanziaria.

"Riteniamo che sia più importante farlo bene che essere il primo e farlo bene significa che non solo guardiamo ai potenziali benefici di un CBDC, ma anche ai potenziali rischi", ha detto Powell durante la tavola rotonda di lunedì. "E anche riconoscere gli importanti compromessi che devono essere valutati attentamente."Insom ma al di la delle dichiarazioni di facciata si può ben dire che la nuova corsa verso il primato ad avere la rima valuta digitale di Stato sia già iniziata da un pezzo, e anche qui la Cina sembra sicuramente in posizione favorevole, rispetto sia agli Usa che alla Ue,.