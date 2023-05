Da Cristiano Ronaldo a Messi: scopri i 10 atleti più pagati del mondo

Scopri i 10 atleti più pagati del mondo

Non conoscono crisi i guadagni degli sportivi. Nel 2022, infatti, questi 10 atleti hanno messo insieme quasi 1,2 miliardi di dollari di guadagno. A metterli in fila la rivista Forbes. Ecco la classifica.

1. Cristiano Ronaldo: 136 milioni

Ronaldo si è separato dal Manchester United a novembre e si è unito all'Al Nassr dell'Arabia Saudita a gennaio, aumentando il suo stipendio da giocatore annuale a circa $ 75 milioni e generando ulteriori opportunità di marketing nella sua nuova casa. (La stima sul campo di Forbes unisce i suoi due contratti per questa stagione e spiega la sua breve disoccupazione.) Girano voci secondo cui potrebbe provare a tornare in Europa quest'estate, ma nel frattempo, l'aumento di stipendio lo ha in cima alla classifica elenca i guadagni degli atleti per la prima volta dal 2017 e la terza volta in totale, stabilendo il massimo storico per un calciatore con i suoi $ 136 milioni totali. I marchi non possono resistere a Ronaldo e alla sua enorme base di fan: 850 milioni di follower su Facebook, Instagram e Twitter, più di qualsiasi altro atleta al mondo. Binance, uno scambio di criptovalute, è tra le ultime aggiunte alla scuderia del suo sponsor, contribuendo a spingere il suo totale fuori campo a circa $ 90 milioni negli ultimi 12 mesi.

2. Lionel Messi: 130 milioni

Il futuro di Messi è oggetto di molte speculazioni, con voci che potrebbero tornare al Barcellona, ​​o unirsi a Ronaldo in Arabia Saudita, o addirittura approdare in MLS con l'Inter Miami. Il suo conto in banca dovrebbe essere al sicuro a prescindere. Il totale dei suoi guadagni corrisponde al numero elevato delle ultime due edizioni dell'elenco e ha una lunga lista di sponsorizzazioni redditizie, tra cui Adidas, Budweiser e PepsiCo. Il suo accordo con Socios, una piattaforma di fan basata su blockchain, da solo gli paga circa $ 20 milioni all'anno, e le opportunità dovrebbero continuare ad arrivare dopo che ha portato l'Argentina alla vittoria della Coppa del Mondo a dicembre. Ha anche lanciato una società di investimento chiamata Play Time in ottobre.