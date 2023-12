De Benedetti appende il costume al chiodo: in vendita la Porto Cervo spagnola

De Benedetti appende il costume al chiodo: il patrimonio immobiliare di Marbella vale 20 mln

È una sorta di Porto Cervo in Spagna: ville da sogno, vippume sparso, prezzi da capogiro. È Marbella, luogo di culto in Andalusia che ha rapito – negli anni – il cuore di superstar come George Clooney e Sean Connery, ma anche Antonio Banderas, Julio Iglesias e Zinedine Zidane. Ma c’è anche un pizzico d’Italia: Carlo De Benedetti, infatti, già dal 2016 ha investito a Marbella una cifra superiore ai 20 milioni di euro, iniziando a dividersi tra l’amata Svizzera e l’Andalusia. Per gestire il patrimonio immobiliare in Spagna, sette anni fa Cdb ha creato la holding La Favorita H24, che ha come ragione sociale “l'acquisto, la vendita e la locazione di tutti i tipi di immobili ed edifici. La promozione, l'acquisto e la vendita di terreni, terreni, edifici, case, locali e tutti i tipi di immobili rurali o urbani; l'amministrazione e la locazione di beni immobili, nonché servizi pubblicitari”.

A quanto risulta ad Affaritaliani.it, l’ingegnere avrebbe però intenzione di appendere il costume al chiodo e sembra che sia interessato a vendere le sue proprietà. Il prezzo di partenza sarebbe stato superiore ai 30 milioni di euro ma ora, dopo diversi ribassi, si sarebbe assestato intorno ai 20 milioni. Fonti bene informate raccontano che De Benedetti, che ha compiuto 89 anni a novembre, stia trattando insieme ai figli Marco e Rodolfo per trovare una soluzione che accontenti tutti. E si sarebbe affidato ad agenti immobiliari attivi nel Regno Unito e nella stessa Marbella.