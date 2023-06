Debito pubblico sfonda quota 2.811,6 miliardi: ecco la ricetta per arginarlo

Pil e deficit, sostituire i titoli di Stato a lungo termine con il credito d'imposta: la ricetta per arginare il debito pubblico. Analisi

Ignazio Visco ci comunica che il Debito Pubblico italiano ha raggiunto, con un incremento di 21,8 miliardi, la soglia dei 2.881,6 miliardi di euro. Ma non solo: ogni italiano ha un passivo di 48mila euro ( recupera qui l'articolo di Affaritaliani.it ). Queste comunicazioni ci fanno capire che stiamo raggiungendo un traguardo poco edificante, cioè quello dei 3.000 miliardi di euro. Cosa dice il Patto di Stabilità europeo? Ciascuno Stato è tenuto a rispettare il tetto del 60% ed avere un rapporto deficit/PIL del 3%. Il dibattito è aperto a tutte le soluzioni ed a una di queste c'è la richiesta: che vadano riviste queste regole.

Molte persone, anche di spiccata fama, hanno scritto sul Debito Pubblico, fornendo “ricette” più o meno realizzabili, ci ho provato anch'io in più occasioni e l'idea che ne è scaturita è stata pubblicata nel 2021. Per fare un breve riassunto dell'articolo Come ridurre il debito pubblico italiano con il credito d'imposta, con relative tabelle, la soluzione proposta è la “sostituzione” dei titoli di Stato a lungo termine (in gran parte sono BTP) con il credito d'imposta che conterrà anche il tasso di interesse dei titoli in sostituzione.