Decollata la navicella Virgin Galactic.Branson apre l'era del turismo spaziale

La navicella spaziale Spaceflight Unity 22 con a bordo il miliardario britannico Richard Branson e' Decollata dalla base operativa della Virgin Galactic situata all'interno dello Spaceport America, nel deserto del New Mexico. A bordo insieme a Branson un equipaggio di due piloti, Dave Mackay e Michael Masucci, piu' tre dipendenti della Virgin Galactic. La navicella nel suo volo suborbitale raggiungera' un'altezza di 80 chilometri sopra il deserto del New Mexico.



La navicella, trasportata da un gigantesco aereo da trasporto decollato orizzontalmente, sara' quindi sganciata dopo circa un'ora di volo altitudine di 15 chilometri. A quel punto entreranno in azione i motori che porteranno la navicella ad un'altezza di 80 chilometri ad una velocita' Mach 3, oltre 3.600 chilometri orari. Dopo alcuni minuti di volo in assenza di gravita' la navicella fara' il suo rientro nell'atmosfera puntando di nuovo verso la Terra.

Turismo nello spazio, Branson anticipa Bezos di nove giorni

Una 'missione', quella del patron della Virgin, che anticipa di nove giorni il lancio programmato da Bezos che, dopo aver lasciato la guida di Amazon, ha deciso di dedicarsi ad altri progetti tra cui quello di portare facoltosi passeggeri a galleggiare per pochi minuti, nello spazio, in assenza di gravita' e lontanissimi dalla Terra. Si apre quindi una competizione diretta tra queste due societa' molto diverse tra loro, sia per il percorso dei rispettivi fondatori che delle strumentazioni utilizzate.

Tutto quello che c'è da sapere sulla Virgin Galactic di Branson

- VIRGIN GALACTIC: E' stata creata nel 2004 dal britannico Richard Branson, anche fondatore del gruppo Virgin, che comprende una compagnia aerea e attivita' che vanno dal fitness alle telecomunicazioni. Branson, eccentrico miliardario 70enne, ama coltivare l'immagine di avventuriero. Negli ultimi anni ha moltiplicato gli exploits parasportivi, tra cui la traversata dell'Atlantico in pallone o della Manica con una macchina anfibia. Per portare turisti nello spazio, Virgin Galactic ha sviluppato un mezzo che non assomiglia ad un razzo classico.

Si tratta di un'astronave che viene prima agganciata sotto un aereo da trasporto, decolla da una pista tradizionale e guadagna quota per circa un'ora. Dopo aver raggiunto quota 15 chilometri, la navicella spaziale SpaceShipTwo viene staccata. In quel momento accende il suo motore per un'ascesa supersonica fino a superare gli 80 km di altitudine, ovvero il punto di frontiera con lo spazio per gli Stati Uniti. Il motore viene allora fermato e i passeggeri possono galleggiare in assenza di gravita' fino ad un massimo di 90 km. Per ridiscendere, la navicella plana fino all'atterraggio. SpaceShipTwo puo' ospitare due piloti e fino a sei passeggeri. La cabina contiene 12 oblo' e 16 telecamere. Durante un test, nel 2014, la navicella si era spezzata in volo a causa di un errore di pilotaggio, uccidendo uno dei piloti.

Un nuovo esemplare, chiamato VSS Unity, ha gia' raggiunto per tre volte lo spazio, nel 2018 e nel 2019, in partenza dalla California, e lo scorso maggio dal Nuovo Messico. Nel 2019 ha trasportato anche una passeggera, un'impiegata della compagnia. Virgin Galactic prevede l'avvio delle operazioni commerciali regolari ad inizio 2022, con l'obiettivo di effettuare 400 voli l'anno, in partenza da Spaceport America, la sua base nel Nuovo Messico. Al momento sonongia' stati venduti circa 600 biglietti, anche a celebrita' di Hollywood, con un prezzo compreso tra 200 e 250 mila dollari. Quando i prossimi biglietti saranno messi in vendita, l'azienda ha gia' avvertito che il costo sara' superiore. Inoltre sono previsti diversi esperimenti scientifici che riproporranno nello spazio esperienze terrestri.

Tutto quello che c'è da sapere sulla Blue Origin di Bezos

BLUE ORIGIN: La Blue Origin e' stata lanciata nel 2000 da Jeff Bezos, 57 anni, l'uomo piu' ricco al mondo che ha costruito il suo patrimonio puntando sulla new economy, in particolare con la creazione di Amazon. Nel caso di Blue Origin, a portare i turisti nello spazio sara' il razzo riutilizzabile New Shepard, che decolla in modalita' verticale. E' costituito da un lanciatore alto circa 16 metri e, alla sua sommita', da una capsula a forma di semi-ovale. Accelera oltre Mach 3, ovvero una velocita' tre volte superiore alla forza di gravita' terrestre. A circa 75 km di altitudine, la capsula si stacca per proseguire la sua traiettoria, fino a oltre 100 km, ovvero la linea di Karman, che segna l'inizio dello spazio secondo la convenzione internazionale. I passeggeri avranno la possibilita' di staccarsi per galleggiare dopodiche' la capsula iniziera' una caduta libera per tornare sulla Terra, rallentata da paracaduti e razzi posteriori.

In tutto il viaggio durera' solo 11 minuti e al termine il lanciatore tornera' automaticamente non lontano dal punto di partenza. La capsula, dal design ultra moderno, contiene sei sedili e sei finestrini molto grandi. Il razzo ha gia' effettuato 15 voli test, ma finora mai con esseri umani a bordo. I lanci sono stati eseguiti in partenza dalla cittadina di Van Horn, nel Texas occidentale. Al momento Blue Origin non ha annunciato la data di avvio delle sue operazioni commerciali ne' il prezzo del biglietto.

Per il volo del 20 luglio, un solo posto e' stato venduto all'asta: il misterioso vincitore, la cui identita' non e' stata rivelata, ha pagato 28 milioni di dollari. Si sa pero' che a bordo, oltre allo stesso Bezos, ci saranno suo fratello Mark, e Wally Funk, l'82enne leggendaria aviatrice cui venne negato il permesso di diventare astronauta perche' donna e che adesso si prende la sua rivincita. Anche Blue Origin svolgera' delle missioni scientifiche per portare nello spazio esperienze terrestri.