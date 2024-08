Del Vecchio investe ancora e stringe un'intesa con gli eredi di Chanel: LMDV Capital entra in 1686 Partners

Del Vecchio: Lmdv Capital avvia partnership con Wertheimer

"Una partnership che amplia l'orizzonte dei nostri investimenti in Europa, rafforza il posizionamento internazionale di LMDV Capital e certifica, da parte di un attore di assoluto prestigio nell'orizzonte finanziario, la premialita' e la bonta' dei nostri investimenti nel mondo hospitality". Cosi' Leonardo Maria Del Vecchio annuncia la firma di un accordo che vede il suo family office LMDV Capital entrare come limited partner in '1686 Partners', societa' di private equity dedicata all'innovazione nei settori lifestyle e hospitality e attiva sia in Europa che in Asia ed America.

Il fondo è stato creato da David Wertheimer, figlio di Gérard Wertheimer, membro della famiglia che, insieme al fratello Alain, possiede Chanel. Parallelamente all'investimento, anche il fondo lussemburghese di David Wertheimer entrerà come socio di minoranza in Triple Sea Food Holding.

Il modus operandi di 1686 Partners e' affiancare i player piu' promettenti del mercato e portarli a divenire leader dei loro settori soddisfacendo le aspettative delle nuove generazioni che cercano brand purpose-driven capaci di combinare innovazioni dirompenti e pratiche sostenibili all'interno di esperienze uniche ed esclusive. "Un obiettivo che si sposa in maniera perfettamente complementare con quello di LMDV Capital - continua Del Vecchio -: portare innovazione nei settori consolidati, contribuendo alla crescita del Made in Italy e creando un ritorno benefico per la societa' a partire dai nostri investimenti, per esempio nel rinnovamento urbano o nella sostenibilita'".