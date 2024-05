Treu: "Denatalità? Il primo dei problemi. Francia e Svezia due esempi in Ue"

Made in Italy, Treu a La Piazza romana di Affari: "Denatalità? Il problema più importante"

"Ci sono tanti problemi e occorre affrontarli uno a uno, non sotto le elezioni e non si risolvono domattina. Il più importante è quello della denatalità", afferma l'ex ministro del Lavoro Tiziano Treu alla quinta edizione del Meeting del Made in Italy organizzato da AEPI e affaritaliani.it. "Nella fascia 30-40 anni abbiamo dei buchi perché la denatalità è iniziata anni fa e manca un pezzo di spina dorsale. Francia e Svezia sono due ottimi esempi in Europa, loro hanno iniziato vent'anni fa ad affrontare il problema e ora stanno meglio di noi".

Treu prosegue: "Il secondo tema chiave è l'innovazione tecnologica che è più veloce della nostra capacità di starci dietro. Bisogna procedere rapidamente con l'innovazione tecnologica di pari passo con l'innovazione sociale. Un esempio sono i robot collaborativi, l'intelligenza artificiale usata da lavoratori che la sanno utilizzare bene sono ciò che serve. Infermiere e infermieri possono addirittura diventare quasi medici con le tecnologie collaborative. E lo stesso riguarda gli artigiani. La testa e la bravura sono importanti ma se usano anche la tecnologia possono fare cose mai sognate prima. Si può fare un salto di scala con le tecnologie", aggiunge Treu.

"Sono contrario alle soglie, quando si è fatto il contributivo ottieni quello che hai versato. C'era una fascia in cui uno può scegliere quando ritirarsi e in Giappone sono già a 70 anni per ritarsi e non invecchiamo tutti nello stesso modo. E' fondamentale, tra una persona che fa lavoro intellettuale è diverso da chi fa lavori pesanti", sottolinea ancora Treu parlando pensioni. "Sono sostenitore del pensionamento graduale e progressivo, un po' di part time, un po' di consulenze. E già lo sta facendo Banca Intesa", ha concluso l'ex ministro del Lavoro.