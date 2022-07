Descalzi resta, Profumo in partenza: chi vince le elezioni gestirà le nomine

Eni, Enel, Leonardo, Cdp e Poste: che cosa succede con le nomine dopo le elezioni politiche

Perché Mario Draghi ha patito in maniera particolare l’addio anticipato a Palazzo Chigi? Solo per ragioni di ego e di opportunità politica? Ovviamente no. Il punto fondamentale è che il prossimo esecutivo, quello che verrà deciso dalle elezioni del 25 settembre, sarà quello che potrà nominare i vertici di quattro aziende di dimensioni notevoli: Eni, Enel, Leonardo e Poste Italiane. Parliamo di un fatturato aggregato intorno ai 190 miliardi nel 2021 e di una capitalizzazione complessiva di circa 105 miliardi, in pratica il 6% del pil italiano dello scorso anno. Anche se è prematuro iniziare a fare previsioni stringenti, Affaritaliani.it ha avuto la possibilità di iniziare a “fiutare” l’aria. Partendo da un assunto: al momento appare più che probabile un’affermazione del centro-destra, ma è naturale che, in caso di nuovi colpi di scena, anche le nomine potrebbero prendere un’altra direzione.

Al momento, il più accreditato a restare al suo posto è Claudio Descalzi in Eni. L’amministratore delegato del cane a sei zampe, classe 1955, è al timone dell’azienda dal 2014. Il suo sarebbe il quarto mandato, una rarità nel panorama delle aziende a partecipazione statale. Ma ci sono tre motivi che fanno pensare che possa rimanere al suo posto. Prima di tutto, perché al processo milanese in corte d’Appello il Pg ha sostanzialmente fatto cadere ogni accusa per la vicenda delle tangenti in Nigeria. Poi perché il momento storico è talmente complesso che cambiare la guida dell’azienda che deve occuparsi di gestire accordi su gas e petrolio sarebbe un suicidio. Infine, perché già a dicembre 2021, prima del patatrac della guerra in Ucraina, Descalzi era salito sul palco di Atreju, la festa di Fratelli d’Italia, insieme a Roberto Cingolani. Come se l’ad di Eni avesse iniziato a captare un cambio in corso nelle forze politiche.

Che cosa succede in Enel

Capitolo Enel. Qui il tema è più spinoso. Francesco Starace ha guidato per tre mandati (anche lui è in carica dal 2014 come Descalzi) l’azienda e l’ha fatto in modo impeccabile, guidando un processo di decarbonizzazione prima ancora che diventasse mainstream. Ma paga una certa insofferenza e un eccessivo “dirigismo” nelle scelte di politica estera, soprattutto per le attività in Russia che sono state dismesse in ritardo e non senza qualche rimpianto. Starace, anche lui classe 1955, sarebbe anche pronto a un ultimo giro di valzer. L’impressione però è che potrebbe non avere sufficiente forza politica per farlo. Prima della crisi di governo si parlava come suo sostituto di Marco Alverà, ex amministratore delegato di Snam “sponsorizzato” da Paolo Scaroni. Ma Alverà è ora in Germania a guidare la Tes H2, azienda specializzata in idrogeno. Al momento la conferma di Starace è quindi in bilico.