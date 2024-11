Santanchè, il compagno Dimitri Kunz si butta nell'alcol: nasce la nuova società di drink e vini Italia Distribuzione Srl

Affari di drink per Dimitri Kunz d’Asburgo, il compagno della ministra Santanchè

Affari di drink per Dimitri Kunz d’Asburgo, compagno della ministra del Turismo Daniela Santanché, e Lorenzo Mazzaro, il figlio che la titolare del dicastero ha avuto nel 1996 dall’ex marito Giovani Canio Mazzaro e per il quale la Procura di Lucca ha appena chiesto il rinvio a giudizio per abusi edilizi.

Qualche settimana fa, infatti, a Milano davanti al notaio Fabio Gaspare Pantè si sono presentati Kunz D’Asburgo e Mazzaro junior per costituire la nuova Italia Distribuzione srl con un capitale di 15 mila euro ripartito a metà. La newco, di cui Mazzaro è stato nominato amministratore unico, si occuperà come da statuto di “esportazione, importazione e produzione nonché del commercio all’ingrosso e/o al dettaglio di vini, oli, liquori e bevande” e la società “potrà inoltre effettuare l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in genere, l’attività di catering e potrà organizzare corsi di degustazione”.

E’ probabile che la newco si interfaccerà con l’attività che Mazzaro junior svolge nella nuova Crazy Forte srl di cui ha il 25%, dove il 50% è della lussemburghese Crazy Pizza che fa capo alla Majestas, holding nel Granducato di Flavio Briatore e il restante 25% è della Thor srl di Kunz D’Asburgo e familiari. La Crazy Forte possiede la Al Forte srl, che ha la licenza di ristorazione a Forte dei Marmi dove ha inaugurato un Crazy Pizza a luglio scorso. Nel ristorante, attualmente chiuso per lavori, sono state servite fra l’altro pizze il cui prezzo arrivava fino a 62 euro.