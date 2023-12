Direttorio Bankitalia, Chiara Scotti (Fed) nominata vicedirettrice generale

Bankitalia, la vicedirezione va a Chiara Scotti, direttrice della ricerca presso Federal Reserve

Il Consiglio Superiore della Banca d'Italia, su proposta del Governatore, ha nominato all'unanimita' nel Direttorio, in qualita' di vicedirettrice generale, Chiara Scotti, attuale senior vice president e direttore della ricerca della Federal Reserve di Dallas. La nomina, deliberata ai sensi dell'articolo 18 dello statuto della Banca, spiega l'istituto in una nota, deve essere approvata con decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Prima dell'incarico presso la Federal Reserve di Dallas, Scotti ha ricoperto diversi ruoli presso il Board of Governors della Federal Reserve di Washington D.C.: advisor del vice presidente della Federal Reserve e di altri componenti del Board, membro del direttivo della divisione di Stabilità Finanziaria, economista presso la divisione di Finanza Internazionale.

La neovice del direttorio ha maturato un'ampia esperienza internazionale, in particolare in materia di politica monetaria, comunicazione delle banche centrali, macroeconomia e finanza empirica, stabilità finanziaria, pagamenti e asset digitali. E' autrice di numerosi lavori di ricerca pubblicati su riviste internazionali e presentati nell'ambito di seminari e conferenze. Dopo la laurea all'Universita' Bocconi di Milano, ha conseguito un Master e un Dottorato di Ricerca in Economia presso la University of Pennsylvania.