Donne influenti, per FT Mira Murati di OpenAi, la numero uno al mondo

Donne influenti, 2023 l'anno delle donne che contano

2023, probabilmente l’anno delle donne che soffrono, che vincono , che combattono ma anche di quelle che hanno potere. In questo contesto è stata una bella sorpresa quella offerta dalla prestigiosa Forbes che, oltre a Ursula Von del Leyen, ha “incoronato” Giorgia Meloni come quarta donna più potente al mondo per l’anno che sta finendo. Ma un’altra grande novità è stata data dal Financial Times che ha considerato la trentaquattrenne ingegnere albanese Mira Murati, uno dei fondatori di OpenAI, la donna più influente del pianeta per il 2023 nella classifica del Financial Times. Nel prestigioso ranking anche la cantante Beyoncé, l'attrice Margot Robbie, Mary Barra, presidente della General Motors e Ursula von den Leyen, presidente della Commissione Europea.

Donne influenti, Murati uno dei fondatori di OpenAi

Murati è parte del gruppo di fondatori di OpenAI. Del gruppo fanno parte anche Sam Altman, Ilya Sutskever, capo scienziato e Greg Brockman, presidente dell'azienda. Pur essendo stata eletta ad interim Ceo dell’azienda durante il licenziamento lampo di Altman (tornato dopo soli 5 giorni) la dirigente è rimasta fedele al suo capo firmando la lettera sottoscritta dal 95% dei dipendenti per il reinserimento di Altman in azienda, minacciando altrimenti di accettare l'offerta di Microsoft di assumerli tutti. Il manager è stato il motore trainante di OpenAi, ora azienda di punta dell’Intelligenza Artificiale. Come Chief Technology Officer la Murati ha guidato il team che ha progettato la chatbot ChatGPT e l'imager Dall-E. Il dirigente, considerato numero uno per il FT, si è laureato in Ingegneria Meccanica al Dartmouth College, il cuore che ha fatto nascere la disciplina dell'AI. Nel suo prestigioso curriculum si legge un periodo in Goldman Sachs,in qualità di analista. Poi ingegnere nella società aerospaziale francese Zodiac Aerospace, quindi product manager presso Tesla e infine vicepresidente in Leap Motion, società di realtà virtuale. Quando la Murati, nel 2018, ha compreso che l’AI era pronta a diventare realtà è entrata in OpenAi per essere protagonista di questo evento epocale.

Donne influenti, Murati alla guida del team di ChatGPt

Nella sua posizione, oltre a guidare il team di sviluppatori, la dirigente ha avuto un ruolo determinante in ChatGPT. Si è fatta parte responsabile affinché il chatbot non potesse essere fazioso e nemmeno ingannare le persone. Nonostante questo prestigioso award la Murati sembra ancora essere, in OpenAi, un soggetto abbastanza isolato. Infatti la società non sembra essere proprio una paladina del femminismo. A conferma di ciò la nomina tra i consiglieri è stata quella dell’ ex segretario al Tesoro Larry Summers, famoso fra l’altro per aver detto nel 2005 che le differenze innate tra i sessi spiegano perché ci sono meno donne con carriere di successo nelle carriere STEM (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica). Nonostante ciò l’ingegnere albanese è , per il FT, la donna più influente al mondo.