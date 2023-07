Disney, incanto finito e lo streaming non tira più: 1,5 mld di perdite

Disney, lo streaming cola a picco: Topolino non balla più

Disney non riesce ad uscire dal guado e tira le somme, che non tornano. Dopo aver “congedato” lo scorso novembre Bob Chapek, ritenuto la causa del declino del business perché troppo concentrato sugli introiti e poco sull’incanto di cui Disney è portatore per antonomasia nell’immaginario collettivo, sembrava che il ritorno alla gestione consolidata di Bob Iger potesse essere la panacea. Del resto, tutti ci avrebbero scommesso.

Sotto la decennale direzione del 72enne (dal 2005 al 2020 prima di rientrare nuovamente) Disney ha vissuto l’età dell’oro, con l’acquisizione di Pixar, di Marvel e di Lucasfilm, che – come riporta il Corsera - spese oltre 70 miliardi di dollari per i gioielli della corona di 21st Century Fox, e che lanciò il servizio in streaming Disney+. Effettivamente dopo l’annuncio del suo rientro alla base le azioni sono volate, ma giunti a oggi, appena otto mesi dopo, sembra si sia trattato di un “fuoco di paglia”.

A fronte dei 32 miliardi di dollari investiti dalla casa di produzione sui contenuti - quasi il doppio di Netflix - nel primo trimestre solo il segmento streaming ha avuto perdite pari a 1,5 miliardi di dollari; ed anche il titolo infatti è in calo del 12% rispetto allo scorso anno.

Persino Bob Iger, nonostante i migliori auspici – aveva annunciato il rilancio partendo dal ridurre i tagli e puntare sulla creatività del brand – soccombe sotto il peso di una serie di concause. Innanzitutto il calo vertiginoso dei ricavi della tv tradizionale – ormai in crisi da qualche anno – a cui si aggiungono altre imprevedibili contingenze: lo sciopero generale degli attori che, insieme a quello degli sceneggiatori, sta paralizzando l’industria creativa di Hollywood e di conseguenza, gli animi inquieti degli investitori che cercano risposte e dividendi, evidentemente schiacciati sotto il peso della realtà.