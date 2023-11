Disney, la “cura da cavallo” comincia a dare i primi risultati

Disney, 8 miliardi di dollari di riduzione dei costi per tornare profittevoli

2 miliardi di dollari si aggiungono ad altri 6 decisi a febbraio con oltre 7000 licenziamenti rappresentano il piano di “lacrime e sangue” di Disney per contenere i costi e superare l’anno complicato. Un anno che si è chiuso con un calo degli utili del 25%, a 2.354 milioni di dollari e con diverse società del Gruppo in crisi di redditività. Ma la strategia prudente del Ceo, Bob Iger, ha cominciato a dare i primi frutti già nel terzo trimestre, con un +63%. Iger, già alle prese con la “grana” di Nelson Pelts, investitore e boss del fondo Trian Fund Management che chiede di entrare nel Cda, ha confermato agli analisti che i ricavi della Disney nell'anno hanno toccato gli 88.898 milioni di dollari. Il motore del Gruppo rimane sempre il dipartimento Experiences, quello dei parchi tematici. I suoi ricavi sono cresciuti del 16% (32.549 milioni di dollari). + 23% è stato l’utile operativo (8.954 milioni di dollari), un risultato che ha coperto ben il 70% dei numeri del gruppo intero. Ma il resto non è andato così bene. In calo l’Entertainment (-32%)e lo Sport (-9%,).

Disney, miglioramenti dei risultati nel quarto trimestre

"Tutte e tre le nostre attività hanno registrato aumenti significativi dell'utile nel quarto trimestre rispetto all’analogo periodo del 2022” ha detto Bob Iger agli analisti. Disney+ ha visto crescere di quasi 7 milioni gli abbonati nell’ultimo trimestre dell’anno il che ha portato il numero degli abbonati a oltre 150 milioni nel mondo. "Continuiamo ad aspettarci che le nostre attività di streaming combinate raggiungano la redditività nel quarto trimestre dell'anno fiscale 24, anche se i progressi potrebbero non apparire lineari da un trimestre all'altro”, si legge in una nota ufficiale. La società è in procinto di acquisire il 100% di Hulu, che verrà combinato con Disney+. "Ci aspettiamo che Hulu e Disney Plus generino un maggiore coinvolgimento, maggiori opportunità pubblicitarie, un minore abbandono dei clienti e una riduzione dei costi di acquisizione dei clienti, aumentando così i nostri margini complessivi. Intendiamo rafforzare l'uso di account condivisi da parte di diverse famiglie”.

Disney, superato il periodo di criticità secondo il Ceo Iger

"I nostri risultati riflettono i progressi significativi che abbiamo compiuto nell'ultimo anno-ha sostenuto Iger-Anche se abbiamo ancora del lavoro da fare, questi sforzi ci hanno permesso di superare questo periodo di aggiustamento e di ricominciare a costruire le nostre attività. Siamo sulla buona strada per ottenere circa 7,5 miliardi di dollari di riduzione dei costi”. Le sfide del prossimo futuro? Ottenere una redditività significativa e duratura nell’area streaming, la conversione di ESPN nella piattaforma sportiva digitale per eccellenza, il miglioramento della produzione degli studi cinematografici e un ulteriore crescita del business dei parchi. Parole che dovrebbero essere suonate bene ai tanti azionisti Disney.