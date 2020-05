Dl Rilancio, Conte: "Quasi 16 miliardi per le imprese. 25,6 per il lavoro"

LEGGI L'ULTIMA BOZZA DEL DL RILANCIO ENTRATO IN CDM

Un "decreto imponente" lo definisce il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri. "Come due leggi di bilancio", specifica il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in conferenza stampa al termine del consiglio dei ministri. Dopo una lunga trattativa che ha fatto scavallare l'ex decreto Aprile a maggio e al termine di una riunione durata oltre due ore, il governo ha varato l'attesissimo decreto legge Rilancio da 55 miliardi di euro. Provvedimento che contiene le misure per far fronte alla crisi economica provocata dall'epidemia da coronavirus e che, come ha spiegato il numero uno del Tesoro "mette in campo sia per gli indirizzi molto forti con cui sosteniamo famiglie, imprese, sistema sanitario, ma anche gettiamo le basi per la ripartenza e la ripresa dell'economia".

"La parte quantitativamente più rilevante - ha tenuto a sottolineare Gualtieri - riguarda il sostegno alle imprese, dopo il Cura Italia e il dl liquidità adesso è la fase del ristoro, i contributi a fondo perduto per le imprese fino a 5 milioni" di ricavi "che hanno avuto delle perdite", il "sostegno a spese importanti come per gli affitti e le bollette e un impegno senza precedenti - fa rilevare - a favore delle ricapitalizzazioni di imprese e contribuire ad assorbire le perdite delle imprese piccole e anche più grandi in linea" con l'aggiornamento della commissione Ue sul "temporary framework".





Nel decreto ci sono poi "risorse molto consistenti per rafforzare il sistema sanitario, rifinanziare la Cig rendendone più efficienti e snelle le procedure e rifinanziando e allargando i sostegni al reddito funzionali a far sì che nessuno sia lasciato solo e tutti i lavoratori possano essere sostenuti e anche le famiglie più in difficoltà che potranno accedere al reddito di emergenza e poi le famiglie con il sostegno a baby sitter, congedi parentali e anche centri estivi perché siamo consapevoli delle difficoltà che dovranno affrontare con la chiusura delle scuole", ha proseguito Gualtieri.

"Abbiamo misure importanti in tema di investimenti, investimenti green, investimenti con la deduzione al 110% dell'ecobonus e la messa in sicurezza sismica degli edifici. Abbiamo risorse importanti per aiutare le imprese soprattutto dei settori ricettivi ad adeguarsi ai nuovi requisiti sanitari e prudenziali che il Coronavirus richiede e stanziamo ben 2 miliardi per questo e poi - ha concluso Gualtieri - ha uno sguardo al futuro con risorse molto importanti per la scuola e l'università, il più grande stanziamento per l'università e la ricerca mai fatto" prima.

Dl rilancio, Conte: "Spero che il testo sia migliorato in Parlamento"

"Sapevamo che il Paese era in attesa ma e' stato un lavoro con un tempo necessario. La parola passera' al Parlamento. Penso e spero che questo lavoro potra' essere migliorato. E' la manovra per fronteggiare questa fase di emergenza". Cosi' il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sul dl da 55 miliardi. "Ci siamo impegnati al massimo. Facendosi carico alla sofferenza" degli italiani, ha detto il premier. "Le misure di sostegno per le imprese sono circa 15-16 miliardi che saranno erogati in varie forme: per le piu' piccole avremo anche indennizzi a fondo perduto. Tagliamo anche 4 miliardi di tasse per tutte le imprese fino a 250 miliardi di fatturato" ha aggiunto. Sulla Cig "confidiamo di recuperare il tempo perduto" ha sottolineato il presidente del Consiglio ricordando i ritardi sulla Cassa integrazione e spiegando che il dl rilancio conterra' misure per accelerare le procedure.

"Abbiamo lavorato a questo decreto nella consapevolezza delle grandi difficoltà" che attraversa il Paese "e questa manovra non solo fronteggia l'emergenza ma contiene anche le premessa per la ripresa. Ci sono persone rimaste senza lavoro e senza reddito, commercianti che rischiano di chiudere, imprenditori in assoluta incertezza sul futuro: un grido d'allarme che non ci è mai sfuggito. Una fotografia dolorosa del Paese che conosciamo e per questo ci siamo impegnati al massimo facendoci carico di questa difficoltà. Ce l'abbiamo messa tutta".

Dl rilancio, Conte: 600 euro ad autonomi, poi fino a 1.000 "Stavolta arriveranno subito"

"Per gli autonomi e i professionisti iscritti alla gestione separata Inps prevediamo 600 euro subito, questa volta arriveranno subito. Spero che nelle prossime ore potremo erogarli prontamente e poi ci riserviamo di integrarli con un ristoro fino a 1.000 euro".

Dl Rilancio, Conte: "Via Imu per alberghi e stabilimenti balneari"

Con il decreto rilancio "via la prima rata dell'Imu per alberghi, pensioni e stabilimenti balneari. Ci saranno anche sconti fiscali per ristoranti e privati e quei locali che dovranno adeguare le strutture alla normativa anti Covid".

Dl Rilancio, Conte: "Bonus vacanze fino 500euro sotto40mila euro Isee"

E' "corposo" il pacchetto turismo nel decreto Rilancio, con un tax credit "fino a 500 euro per tutte le famiglie con Isee inferiore a 40mila euro. La prima rata Imu e' abbonata per alberghi e stabilimenti balneari. Ristoranti e bar potranno occupare suolo pubblico non pagando la Tosap anche grazie alla collaborazione con Anci. E c'e' un occhio di attenzione per i nostri artisti". Lo dice il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa sul dl Rilancio.

Dl rilancio, Gualtieri: “E’ imponente, gettiamo basi ripartenza"

"E' stato un lavoro intenso ma oggi abbiamo approvato un decreto significativo, direi imponente, sia per le risorse che mette in campo sia per gli indirizzi molto forti con cui sosteniamo famiglie, imprese, sistema sanitario. Gettiamo le basi per la ripartenza e la ripresa dell'economia, lo facciamo stanziando risorse molto consistenti". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, nel corso della conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri che ha varato il dl rilancio.

Dl rilancio, Gualtieri: “Stanziamento per ricerca mai fatto£

Nel decreto c'e' "il piu' grande stanziamento per universita' e ricerca mai stato fatto che ci aiuta a collegare l'intervento sul presente a uno sguardo sul futuro”, ha aggiunto Gualtieri.

Dl rilancio, Gualtieri: "Cig efficiente e procedure snelle

"Viene finanziata "la cassa integrazione e rendendone piu' efficienti e snelle le procedure”, ha aggiunto Roberto Gualtieri, sottolineando che nel dl rilancio c'e' anche il "rifinanziamento e allargamento delle forme di sostegno al reddito".

Dl rilancio, Speranza: "In campo 9.600 infermieri"

"Prima di tutto stanziamo fondi per rafforzare la nostra rete territoriale, che come abbiamo visto e' la chiave fondamentale contro l'epidemia. Rafforzeremo il contact tracing, e mettiamo in campo 9.600 infermieri, con la figura dell'infermiere di famiglia, di prossimita': facciamo uno sforzo per dare piu' capillarita' ai servizi di prevenzione sul territorio" ha aggiunto il ministro della Salute Roberto Speranza in conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri, ricordando anche gli "investimenti sui servizi domicilari. Solo con questo decreto passiamo da 2 punti sotto la media Ocse a 0,7 sopra la media".

DL RILANCIO, BELLANOVA SI COMMUOVE: 'GLI INVISIBILI SARANNO ORA MENO INVISIBILI'

"Voglio sottolineare un punto per me fondamentale, l'emersione dei rapporti di lavoro. Da oggi gli invisibili saranno meno invisibili". E' con voce rotta dalla commozione che la ministra delle Politiche Agricole Teresa Bellanova che alla fine del suo intervento in conferenza stampa si sofferma su "un punto per me fondamentale, l'emersione dei rapporti di lavoro" prevista dal dl rilancio. "Da oggi possiamo dire che lo Stato è più forte del caporalato", scandisce.