Doc si rafforza con Muscoril, strappato il farmaco miorilassante a Sanofi

Doc si rafforza con l'acquisizione del miorilassante Muscoril

DOC, azienda farmaceutica italiana, ha annunciato oggi di aver firmato un accordo per l'acquisizione di Muscoril, farmaco ad azione miorilassante, oggi commercializzato da Sanofi, per l'Italia, il Portogallo e la Repubblica Ceca.

L'operazione, sostenuta dagli azionisti di DOC, TPG e ICG, arricchirà ulteriormente l'offerta e la crescita dell'azienda e getterà le basi per futuri piani di espansione. Muscoril rafforzerà la linea di prodotti esistente di DOC, già ricca di oltre 250 molecole in varie aree terapeutiche. L'accordo è soggetto alle consuete condizioni di chiusura.

Riccardo Zagaria, ceo di DOC, ha dichiarato: "La firma di questo accordo rappresenta un importante passo avanti per DOC nel nostro percorso di espansione nel mercato italiano. Muscoril non solo potenzia il nostro attuale portfolio, ma si allinea perfettamente alla nostra strategia di crescita sia nell'ambito dei prodotti branded sia nel mercato dei farmaci equivalenti. Operazioni come questa ci permettono di costruire una piattaforma solida e resiliente, capace di sostenere la nostra crescita futura".

Karthic Jayaraman, partner di TPG, ha aggiunto: "La firma dell'acquisizione di Muscoril dimostra l'abilità di DOC nel riconoscere asset di valore e nel creare una piattaforma integrata per migliorare le cure grazie all'accesso a trattamenti essenziali e di alta qualità. Questa operazione rafforzerà il ruolo di DOC come partner affidabile per medici, farmacisti e pazienti. Siamo orgogliosi di supportare l'azienda nella sua continua espansione".

L'accordo prevede il trasferimento di marchi, dossier e autorizzazioni all'immissione in commercio in Italia, Portogallo e Repubblica Ceca. L'acquisizione non include il trasferimento di stabilimenti produttivi, in quanto la produzione sarà gestita conto terzi.

Grazie alla sua comprovata efficacia, Muscoril si è affermato come uno dei marchi leader tra i farmaci miorilassanti in Italia. Il prodotto è disponibile in diverse forme farmaceutiche, tra cui compresse orodispersibili, capsule e soluzioni iniettabili, offrendo così ai pazienti diverse opzioni di trattamento. Questa scelta strategica rafforzerà ulteriormente la posizione di DOC sul mercato, confermando l'impegno dell'azienda a migliorare la salute attraverso trattamenti efficaci e accessibili.

DOC è un'azienda farmaceutica italiana attiva nel mercato dei prodotti branded ed equivalenti. È il secondo operatore per dimensioni nel mercato dei farmaci equivalenti in Italia. Il listino di DOC include oltre 250 molecole e circa 700 Sku che coprono tutte le principali aree terapeutiche. DOC offre una vasta gamma di prodotti rimborsabili e non rimborsabili distribuiti nelle farmacie in tutta Italia.