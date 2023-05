Donnarumma (ex Terna) "bidona" Cdp: "Resterò nel campo energetico"

Dopo Terna per Donnarumma niente Cdp e Tim: "Nel mio futuro un progetto legato alla catena del valore italiana"

Prima Enel, poi Tim e infine Cdp: l'ormai ex amministratore delegato di Terna, Stefano Donnarumma, doveva guidare il vertice non di uno bensì tre colossi (statali) e non solo. Invece tutto si è risolto in un "nulla di fatto". A chiarirlo è lo stesso manager che in un'intervista al Sole 24 Ore ha dichiarato: “Lascio una Terna solida: in tre anni il titolo in Borsa è cresciuto di oltre il 40%”, ma “non guiderò Cdp Venture Capital perchè le mie competenze sono altre”. E nemmeno in Tim, "non mi sembra ci siano queste intenzioni”, ha sottolineato il manager.

Quale sarà quindi il futuro dell'ex numero uno di Terna? Donnarumma ha invece intenzione di mettere la sua esperienza al servizio dell’energia “a disposizione di capitali italiani ma anche per attrarre fondi esteri che vogliono investire sul settore industriale della filiera del valore ma non più all’interno delle aziende controllate dallo Stato ma al servizio dell’imprenditoria piccola e media italiana”.