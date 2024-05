Dopo il flop di Fico, Farinetti ci riprova: Grand Tour Italia pronto ad aprire

Farinetti lancia Grand Tour Italia, il nuovo parco gastronomico che sorgerà sulle "rovine" di Fico

Oscar Farinetti ci riprova. Dopo il flop di Fico, la “Disneyland del cibo made in Italy” rimasta aperta dal 2017 a dicembre 2023, ora l’imprenditore e fondatore di Eataly lancia Grand Tour Italia. L’inaugurazione, come riporta Cibo Today, è fissata per il 5 settembre 2024.

Il nuovo parco gastronomico sorgerà negli stessi spazi della vecchia struttura, a Bologna. E tra i vari padiglioni regionali con mercati di specialità, osterie tipiche e corsi di cucina spuntano anche una libreria, un luna park, nonché un circuito di go-kart.

A differenza di Fico, il nuovo progetto godrà di qualche nuovo vantaggio. Ad esempio l’attivazione di una linea tranviaria di collegamento al centro, la creazione dello stadio temporaneo del Bologna FC, oltre all’apertura del CAAB, Centro Agroalimentare di Bologna, proprio adiacente e ora a disposizione (in certi giorni) per la spesa dei cittadini.

“Grand Tour Italia è molto più di una semplice destinazione turistica”, dichiara Farinetti, “è un omaggio alla straordinaria diversità e ricchezza culturale del nostro Paese, un invito a esplorare, gustare e vivere l'Italia in tutto il suo splendore”. A chi abbia visitato una grande fiera merceologica nazionale — il Vinitaly, ad esempio — l’’impalcatura concettuale dei 50mila metri quadri non suonerà nuova. Dentro Grand Tour Italia ognuna delle 20 regioni avrà un suo spazio dedicato.

Non sarà, dunque, solo un’occasione per fare shopping di prelibatezze nostrane, ma anche per visitare aree didattiche tra corsi di cultura gastronomica, lezioni di cucina ed educazione alimentare. Coordinati con la Scuola Holden di Torino per il settore storia e cultura, Coldiretti per l’agricoltura e infine Slow Food per la biodiversità enogastronomica.

Ma non solo. Nel nuovo parco di Farinetti ad avere grande spazio sarà anche l’intrattenimento. Dalle mostre fotografiche di Earth Foundation — la fondazione culturale del gruppo Eataly — alla libreria ‘I Capolavori', con 1.200 titoli tra saggi e libri per ragazzi, sia in consultazione che in vendita (anche di seconda mano).

Infine, per i più giovani c’è invece Luna Farm, il parco divertimenti che vuole mimare ‘la fattoria del contadino Gianni’, con 6.500 metri quadri pieni di giostre, giochi e videogiochi. Si dichiara invece ‘in sintonia con la Motor Valley emiliana’ l’addenda più curiosa: il Grand Tour Karting, un circuito di go-kart di oltre 500 metri con kart elettrici a zero emissioni.