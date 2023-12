"Dovete tassare i ricchi come me". L'appello dell'ereditiera del gruppo Basf

Marlene Engelhorn, l'ereditiera che ha rinunciato a 4 miliardi e si batte per una più equa tassazione

Marlene Engelhorn è la giovane ereditiera del colosso chimico Basf. Ha scelto di rinunciare a 4 miliardi di eredità e di impegnarsi attivamente perché la distribuzione della ricchezza sia più equa. A cominciare da se stessa.

Come scrive il Fatto Quotidiano, da anni infatti si batte per una più equa tassazione, come membro dell’associazione internazionale 'Millionaires for Humanity', e ha fondato insieme ad altri 49 eredi di immensi patrimoni il movimento AG Steuersrechtigkeit, più noto come Tax Me Now. In un video è al fianco di Oxfam per la raccolta firme 'La Grande Ricchezza' che chiede all’Europa una tassazione sui grandi patrimoni per finanziare interventi indispensabili nei settori lavoro, sanità, scuola e lotta ai cambiamenti climatici.

Nella clip la donna afferma: "Tassate di più i super ricchi come me. Raccogliamo 1 milione di firme perchè l'Unione europea agisca".