Dr Auto, in arrivo tre nuovi modelli. Al via l'accordo con la cinese Dongfeng

Dr Auto si allea con la cinese Dongfeng

Il gruppo automobilistico fondato da Massimo Di Risio ha un nuovo partner. Come riporta Milano Finanza, la molisana DR Automobiles si allea con Dongfeng, big dell’industria automobilistica cinese. La partnership prevede lo sviluppo di tre nuove car line che saranno commercializzate in tutta Europa da DR secondo il modello già in essere per le collaborazioni che il gruppo porta avanti da anni.

Nel dettaglio, la collaborazione con Dongfeng darà vita a tre nuovi modelli destinati al lancio sul mercato italiano ed europeo nel secondo semestre del 2024. Il primo modello è un SUV di 4,5 metri, dotato di un motore 1.5 turbo a benzina da 177 cavalli, abbinato a un cambio DCT a 7 rapporti, che verrà offerto al prezzo di 27.900 euro.

Per questo veicolo, è in programma lo sviluppo della tecnologia Termohybrid benzina/GPL di DR. La seconda auto è una monovolume lunga 4,85 metri, spinta da un motore 1.5 turbo da 197 cavalli, anch'essa proposta a 27.900 euro. La terza proposta è una multispace HEV lunga ben 5,2 metri. Tutti e tre i modelli porteranno il marchio inglese storico Tiger sul cofano, ceduto nel 2022 da Jim Dudley alla DR Automobiles Groupe.

Le auto saranno realizzate secondo il consolidato schema operativo di DR. Utilizzando le piattaforme cinesi come base, gli ingegneri italiani adattano i modelli alle esigenze stilistiche e normative del mercato europeo.

In pratica, le specifiche del centro ricerca e sviluppo in Molise guidano il processo di produzione dei veicoli in Cina. Successivamente, i veicoli vengono completati presso lo stabilimento di assemblaggio di Macchia d’Isernia, sempre in Molise. Da lì, sono distribuiti tramite la rete di vendita italiana ed europea di DR Automobiles Groupe.

DR ha annunciato prossime partnership con altri rinomati gruppi asiatici, dimostrando l'attrattività e l'efficacia del suo modello produttivo sia per il mercato italiano che per quello europeo.