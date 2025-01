L'economia italiana arretra, Confindustria lancia l'allarme sulla crescita economica. Indici in calo

A novembre calano maggiormente servizi e industria

Confindustria lancia l'allarme sulla crescita economica. L'indice in tempo reale 'Rtt' rilevato dal centro studi registra infatti "un significativo calo in novembre 2024 (-3,4%). L'indicatore mostra le maggiori riduzioni nei servizi e nell'industria, mentre continuano a crescere moderatamente le costruzioni".

Il calo nell'industria, -5,1% a novembre, "annulla quasi per intero l'aumento del mese precedente". Tuttavia, per il quarto trimestre l'indice "suggerisce una dinamica positiva (+2,1% acquisito) dopo il calo registrato nel terzo (-1,3%)". Il 'Real Time Turnover Index' degli economisti di via dell'Astronomia registra mensilmente la dinamica del volume di attività basato sul fatturato rilevato sul campione di imprese clienti di TeamSystem.

Il dato aggregato di Rtt per l'economia italiana "in novembre, indica un calo del fatturato a prezzi costanti delle imprese, pari a -3,4%, che corregge al ribasso il livello dopo il balzo di ottobre". Il calo nell'industria (-5,1% a novembre) "annulla quasi per intero l'aumento del mese precedente" e "nei servizi l'andamento è analogo, ma la correzione al ribasso (-3,7%) è meno forte del balzo. Perciò, la variazione acquisita per il 4° trimestre è negativa per l'industria (-0,9%), positiva per i servizi". Nelle costruzioni, "Rtt prosegue la fase di moderato aumento (+0,9% a novembre), indicando espansione per il quarto trimestre".

Guardando a macro-aree e dimensioni d'impresa "Rtt registra a novembre un calo in tutte le aree, dopo gli aumenti di ottobre; una forte flessione si ha nel Nord-Ovest, dove più ampio era stato l'aumento del mese precedente. Il calo è significativo al Centro (-2,3%), moderato nel Nord-Est (-1,0%) e al Sud (-0,7%).

La variazione acquisita nel quarto trimestre resta positiva in tutte le aree, più ampia al Nord-Ovest (+2,7%)". Per le grandi imprese "Rtt indica a novembre una forte flessione (-4,2%), dopo il balzo di ottobre. Moderati i cali per le piccole imprese (-1,6%) e per le medie (-1,8%); la variazione acquisita per il quarto trimestre è positiva per le prime, cresciute molto in ottobre, mentre è negativa per le seconde".