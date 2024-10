Economia russa sull'orlo del baratro, una crisi finanziaria può travolgere Mosca: ecco perché 

Crisi finanziaria in Russia in arrivo? Ecco che cosa rischia Mosca

Come già previsto con largo anticipo l'economia di guerra non è sopportabile, a lungo termine, per una qualsiasi Nazione. In questo momento leggiamo che la Russia ha una forte diminuzione delle riserve sia in valuta sia in oro, mentre favoleggia una crescita del 3,9% per il 2024. Sappiamo tutti quanto sia pericoloso avere un'economia che si basa sulla produzione bellica e cosa comporti tutto ciò.

Se si voleva sostenere che una crisi del rublo sarebbe sicuramente verificata ne è la dimostrazione in questi articoli pubblicati su Affaritaliani.it: Putin accetta solo rubli, ma così la Russia rischia un'inflazione alle stelle e La Russia verso un nuovo default? . Ora, solo per ricordare, attualmente il tasso d'interesse è del 19% (appetitoso forse, ma non si è possono comprare titoli del debito, è vietato) ed ecco la domanda: sarà sopportabile? Il Popolo russo rischia che Putin chieda l'oro e anche l'argento per la Patria come da mussoliniana memoria? Poi che dire del rapporto di cambio con il dollaro? Oggi vi è un ridimensionamento del rublo rispetto al dollaro del 45% ed ecco svelata un'altra motivazione per cui la Russia vuole accelerare l'integrazione del BRICS.

Tutto prima o poi finisce, ma forse finirà quando gli oligarchi non riceveranno più i “demonizzati” dollari? Allora la domanda è: perché nessuno ha seguito le orme di Soros attaccando direttamente il rublo già nel 2022? Per concludere possiamo dire che, con il tempo, il rublo si deprezzerà da solo magari fino ad azzerarsi, come il reichsmark tedesco, o come la crisi che colpì la Russia nel 1998, ma allora, per quest'ultima, sono intervenuti a sostegno il FMI e la Banca Mondiale. Nel frattempo continueranno a morire sia militari sia civili e questi ultimi non hanno modo di difendersi adeguatamente. E poi tutti sappiamo che: stampare denaro non è una ricetta magica.