La Russia è in default tecnico: che cosa significa e quali sono le conseguenze

La Russia è in default tecnico, che cosa significa

27 giugno 2022. Per la Russia è una data da ricordare: il Paese risulta infatti in “default tecnico”. Che cosa significa? Mosca si trova di fatto inadempiente nei confronti dei suoi creditori e degli investitori detengono le sue obbligazioni internazionali. Si tratta del primo default dal 1918.

A far scattare il default tecnico è il mancato pagamento di 100 milioni di dollari di interessi su due obbligazioni, una denominata in biglietti verdi e l'altra in euro in scadenza nel 2026 e nel 2036. Mosca doveva pagare i due bond il 27 maggio, ma era stato concesso un periodo di proroga di trenta giorni. Tale periodo di grazia è scaduto ieri sera, domenica 26 giugno.

Russia in default tecnico, l'esclusione dal sistema finanziario globale