Edf chiede maxi-risarcimento da 8,3 mld dopo l'introduzione del price cap

Edf fa causa allo stato francese e chiede 8,3 miliardi

Electricité de France ha chiesto allo Stato francese un risarcimento di 8,34 miliardi di euro a seguito della decisione del governo di destinare ulteriori volumi di elettricità nucleare a basso costo ai suoi concorrenti, una misura intesa a limitare l'aumento delle bollette. "Edf ha presentato oggi ricorso contenzioso al Consiglio di Stato, e richiesta di risarcimento, per un importo stimato ad oggi in 8,34 miliardi di euro, con lo Stato", indica il gruppo in un comunicato. Per contenere l'aumento al 4% dei prezzi dell'energia elettrica nel 2022 il governo ha obbligato Edf ad aumentare del 20% la quota annua di energia elettrica venduta a prezzo ridotto ai concorrenti, a 120 TWh. La vendita avviene nell'ambito del meccanismo denominato 'accesso regolamentato all'elettricità nucleare storica'.