Elettricità, Berlino non ce la fa più. 16 ministri alla UE: abbassate costi

Bisogna conciliare l’attuale transizione ecologica voluta dalla UE con i portafogli delle famiglie: abbassate i costi della produzione e i prezzi delle merci!

Mentre in Italia si è rimosso il problema, la Germania non ce la fa più. I primi ministri dei 16 Länder tedeschi, gli Stati federati della Germania (Amburgo, Assia, Baden Wuttemberg, Bassa Sassonia, Baviera, Berlino, Brandeburgo, Brema, Meclemburgo-Pomerania Anteriore, Renania-Palatinato, Renania Settentrionale-Vestfalia, Saarland, Sassonia, Sassonia-Anhalt, Schleswig-Holstein, Turingia) chiedono alla Commissione UE di consentire ai governi nazionali di introdurre un prezzo industriale dell'elettricità.

Il costo dell’elettricità è troppo alto e sta ammazzando imprese e ceti medio-bassi, va abbassato, altrimenti ci sarà una crisi imminente ancora più grave della recessione tecnica che sta colpendo i tedeschi. Bisogna intervenire in qualche modo. Loro pensano a una sorta di sussidio che possa favorire anche le imprese degli altri Paesi, se gli Stati volessero fare davvero qualcosa, visto che l’UE dovrebbe, secondo i desideri tedeschi, far valere la formula per tutta Europa. Un processo che avrebbe come effetto ridurre i costi generali delle merci.

Molte imprese italiane fanno da fornitrici alle tedesche e secondo i dati Eurostat, la Germania è il primo Paese per numero di imprese estere in Italia, con il 15,7% del totale delle controllate, e il terzo per fatturato generato (16,1% del totale del fatturato prodotto dalle controllate estere in Italia).

I 16 primi ministri tedeschi incontreranno a Bruxelles, tra mercoledì e giovedì, la presidente della Commissione Ursula von der Leyen (anche lei tedesca), il nuovo vicepresidente per il Green Deal, Maros Sefcovic e la commissaria per l'Energia Kadri Simson. Un evento che non accade dal 2018.