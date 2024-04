La Candy cinese investe in Italia: "Sarà il centro dell'Internet of things"

Haier, la Candy cinese torna a investire in Italia

"Haier crede tantissimo in Candy, tant’è che torna a investire in ricerca e sviluppo e comunicazione, e fa dell’Italia il cuore della strategia in Europa, sia per quanto riguarda il design sia per quanto riguarda il centro di Brugherio per l’internet delle cose. Dopo aver investito 350 milioni in conto capitale e mezzo miliardo in comunicazione dall’acquisizione, è in programma un nuovo e importante piano di investimenti".

Lo dice in una intervista a Repubblica Neil Tunstall, ceo delle attività in Inghilterra e Irlanda, è stato appena nominato pure amministratore delegato di Haier Europe. "Sul nuovo quartier generale di Brugherio stiamo investendo 140 milioni. Sarà all’avanguardia, la fabbrica dell’innovazione e dei brevetti del futuro - afferma - Candy è già il primo marchio di elettrodomestici in Italia, con una quota di mercato dell’11,6% a fine 2023, e la primissima scelta degli italiani per le lavatrici".

"Confermeremo la leadership e prenderemo nuove quote di mercato", sottolinea. "Haier è il marchio di alta gamma nel comparto del free standing, e ha un catalogo di eccellenza in alcune categoria tra cui i piani cottura e le cantinette per il vino, Candy è leader in Italia e al secondo posto in Europa, nel segmento di qualità al giusto prezzo, con un fortissima presenza nelle lavatrici grazie allo stabilimento di Brugherio, Hoover invece è marchio di riferimento in Inghilterra nei grandi elettrodomestici e nel resto d’Europa con i piccoli elettrodomestici. Ogni marchio ha una sua riconoscibilità e specificità distintive".