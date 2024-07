Elon Musk accusa Google di interferire nelle elezioni Usa a svantaggio di Trump

Musk contro Google: "Boicotta le ricerche su Trump"

Elon Musk ha accusato Google di influenzare le elezioni presidenziali statunitensi manipolando i risultati di ricerca su Donald Trump. In un post su X, ha condiviso uno screenshot di una ricerca per le parole chiave 'President Donald', in cui i primi risultati mostrano "Presidente Paperino" e "Presidente Donald Regan".

Il Ceo di Tesla, noto sostenitore del candidato repubblicano alla presidenza, suggerisce che Google stia danneggiando Trump: "Si metteranno nei guai se interferiscono con le elezioni", ha scritto.