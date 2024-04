Elon Musk attacca Telecom Italia: "Ostacola il lancio di internet veloce"

Elon Musk contro Tim. A rischio gli investimenti in Italia sulla rete veloce

Elon Musk esce allo scoperto e attacca direttamente Telecom Italia, l'accusa è quella di "ostacolare il lancio di internet veloce. Il caso riguarda Starlink, la costellazione di satelliti attualmente in costruzione dal magnate sudafricano. Nella documentazione depositata e visionata da Bloomberg, Starlink afferma che Telecom Italia per mesi non ha rispettato le normative che richiedono di condividere i dati dello spettro per evitare interferenze di frequenza. Un portavoce di Tim respinge la "ricostruzione parziale dei fatti" offerta e precisa che ci sono "interlocuzioni tutt'ora in corso".

Secondo quanto riferito da Starlink, gli ostacoli posti da Telecom Italia potrebbero avere ripercussioni per i servizi della società nel sud dell'Europa e in nord Africa. Anche per questo - in base a quanto riportato da Bloomberg - l'azienda di Musk chiede al ministero dell'Industria di fare il possibile affinché Telecom Italia cooperi sulle frequenze. Se la situazione non sarà risolta Starlink potrebbe essere costretta a spostare il suo investimento dall'Italia e altri paesi europei, afferma il colosso di Musk. Starlink offre internet a banda larga da una costellazione di circa 5.500 satelliti e al momento ha già 2,6 milioni di clienti. La società è uno dei maggiori contractor del programma spaziale del governo americano e una delle protagoniste nel settore della sicurezza nazionale.