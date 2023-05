Emirati, arrivano i miliardi in Italia: "A caccia di partnership con Pmi"

Emirati, l'obiettivo ambizioso e l'aiuto strategico dell'Italia

Gli emiri fanno shopping in Italia. Non si tratta però di quello tradizionale, con gli assalti ai negozi dei grandi marchi di moda ma molto di più. Lo dice chiaramente il ministro dell'Economia degli Emirati Arabi: "Ci stiamo concentrando - dice Abdullah Bin Touq AlMarri al Sole 24 Ore - sul vostro Paese. L'obiettivo è quello di siglare partnership con piccole e medie imprese eccellenti. Il nostro scopo è quello di arrivare ad emissioni zero nel 2050 e per tagliare questo ambizioso traguardo sappiamo che è necessario siglare delle alleanze".

Abdullah Bin Touq AlMarri entra poi nel dettaglio: "Puntiamo - spiega al Sole - a raddoppiare il Pil in sette anni, vogliamo passare dagli attuali 600 miliardi a 1200 miliardi. Per farlo stiamo scommettendo sulla diversificazione dall’oil&gas e sulla transizione ecologica. Energie rinnovabili, batterie al litio, biofuel e recycling, trattamento delle acque, aerospazio. Ma da soli non possiamo farcela, per questo Pmi e governo degli Emirati Arabi Uniti cercano partnership sul know how e lo sviluppo di tecnologie che le aziende italiane possono offrire".