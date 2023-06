Enel, Cattaneo punta sul nucleare di quarta generazione: la mappa del potere

Enel, le scelte di Cattaneo in continuità con la gestione Starace

Enel e Leonardo hanno dato il via ufficiale alla loro riorganizzazione interna. Dopo le nomine dei due nuovi amministratori delegati Cattaneo e Cingolani, i due colossi si sono messi subito al lavoro per stabilire le nuove gerarchie. A circa un mese dal loro insediamento, i due manager designati dopo un lungo e complicato esercizio di bilanciamento nella maggioranza di governo, - si legge sul Corriere Economia - trasmettono con le loro mosse l’idea di aver preso saldamente la cloche delle aziende, pronti a imprimere loro una nuova direzione.

Per Enel, buona parte del lavoro da mettere subito in cantiere riguarderà l'abbattimento del debito, attraverso le dismissioni su cui Starace aveva già iniziato a lavorare, indicando come orizzonte la cifra monstre di 21 miliardi. Qualcuno già azzarda che sarà nel segno della continuità anche il mix energetico che Cattaneo sceglierà. E qui le certezze sono meno granitiche: le rinnovabili resteranno un driver, difficile invertire la rotta nel corso dell’arco di piano: l’appuntamento per saperne di più è a novembre. Ma c’è chi scommette su una spinta più decisa sul nucleare di quarta generazione.