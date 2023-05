Enel Green Power, la siccità manda ko le rinnovabili: rosso da 584 milioni

Allarme siccità, Enel Green Power Italia finisce in rosso: 584 milioni di euro

Enel Green Power Italia, l’anima green di Enel, ha chiuso l’anno 2022 in perdita di 584 milioni. Lo stima Milano Finanza, che precisa - per avere un metro di paragone sulla portata del danno - che il capitale sociale dell’unico socio Enel Italia spa corrisponda a 272 milioni. La grande responsabile - dal punto di vista esogeno - di questo risultato è stata senz’altro l’emergenza siccità, che in particolare lo scorso anno - ma secondo gli esperti del clima è destinata a peggiorare sempre di più - ha fiaccato le risorse idriche a disposizione dell’Italia e ovviamente, anche quelle elettriche, come è stato dichiarato dai piani alti: “il rosso è attribuito a una generalizzata flessione del margine operativo derivante dalla minor produzione idroelettrica”.

Enel GP Italia, tutti i numeri sulla produzione idroelettrica 2022