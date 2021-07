Enel, nel primo semestre utile netto a 1,7 miliardi. Investimenti a +16,3%

Enel ha chiuso il primo semestre dell'anno con un risultato netto ordinario di Gruppo pari a 2,299 miliardi di euro, contro i 2,405 miliardi segnati nello stesso periodo del 2020. La variazione, spiega la società, è principalmente attribuibile all’andamento negativo del risultato della gestione operativa a cui si aggiunge il maggior carico fiscale (93 milioni di euro) soprattutto per gli effetti derivanti dagli adeguamenti della fiscalità corrente e differita in Argentina e in Spagna. L'utile netto del Gruppo si attesta a 1,778 miliardi, in calo dell'8,7% rispetto al primo semestre 2020.

I ricavi del primo semestre del 2021 sono pari a 29,853 miliardi di euro, con una riduzione di 3,522 miliardi (-10,6%) rispetto all’analogo periodo del 2020. La riduzione del periodo è principalmente riconducibile: ai minori ricavi da Generazione Termoelettrica e Trading in Italia, per le minori attività di trading su commodity relativamente ai contratti con consegna fisica per effetto della riduzione dei volumi intermediati e dei prezzi applicati; ai minori ricavi dalle attività da Infrastrutture e Reti, soprattutto in Italia in ragione dei proventi rilevati nel primo semestre 2020 derivanti dall’applicazione delle delibere dell’Arera e all’effetto negativo dei cambi in America Latina.

I ricavi del primo semestre del 2021 derivanti dalla sola generazione termoelettrica e inclusi nei risultati della Generazione Termoelettrica e Trading sono pari a 3,999 miliardi di euro, con un aumento di 502 milioni di euro (+14,4%) rispetto all’analogo periodo del 2020 per effetto, essenzialmente, delle maggiori quantità prodotte e dell’andamento dei prezzi nei due periodi a confronto. In particolare, i ricavi attribuibili alle attività di generazione a carbone del primo semestre 2021 si attestano al 2,8% dei ricavi totali, valore sostanzialmente in linea con l’analogo periodo del 2020.

Il margine operativo lordo ordinario (Ebitda ordinario) del primo semestre del 2021 ammonta a 8,360 miliardi di euro, con un decremento di 434 milioni di euro rispetto al 2020 (-4,9%). Il risultato operativo (Ebit) del primo semestre del 2021 si attesta a 4,371 miliardi, in diminuzione di 172 milioni di euro (-3,8%). Gli investimenti ammontano a 4,813 miliardi di euro nel primo semestre 2021, in aumento di 676 milioni di euro.

In particolare, si registra: la crescita degli investimenti di Infrastrutture e Reti soprattutto in Italia, in Spagna e in America Latina, principalmente per l’installazione di nuovi Smart Meters e per le attività di quality remote control; l’incremento degli investimenti nei Mercati finali in Italia e in Spagna; l’incremento degli investimenti di Enel X in Italia nel business dell’e-Home, nella mobilità elettrica e nella digitalizzazione e in Colombia per l’illuminazione pubblica; la sostanziale stabilità degli investimenti di Enel Green Power, dove si segnala un calo, principalmente in Sudafrica e Messico, parzialmente compensato da maggiori investimenti in Cile, Italia, India, Russia, Panama e Stati Uniti.