Enel X Way, l'ad Cattaneo stravolge tutto. Fuori Ripa: struttura più snella

Enel X Way, i tagli dell'ad Cattaneo e il nuovo organigramma

Prende forma il nuovo piano industriale di Enel voluto dal neo amministratore delegato Flavio Cattaneo, l'obiettivo è quello di snellire la struttura e rivedere alcune cariche all'interno dei vari dipartimenti. Tra le varie uscite di peso - si legge su Milano Finanza - si registrano quelle di Ernesto Ciorra, chef innovability officer e di Elisabetta Ripa, amministratore delegato di Enel X Way e a capo del business E-Mobility. Per quanto riguarda Ciorra la sua uscita è da ricondurre all'accorporamento di funzioni che ha creato la nuova posizione affidata all'ex ad di Iren Gainni Vittorio Armani, new entry della gestione Cattaneo che lo ha chiamato a guidare Reti e innovazione.

Poi c'è stata anche - prosegue Milano Finanza - l'uscita di Elisabetta Ripa che lascia la guida della controllata Enel X Way dopo essere stata a capo di Open Fiber dal 2017 al 2021. L'Enel di Starace aveva grandi ambizioni per quella società tanto da aver esplorato la possibilità di un ipo o l'ingresso di un fondo d'investimento. Ripa era stata anche messa a capo della linea di business Global E-Mobility e anche questo incarico è stato abbandonato. Da quando si è insediato a maggio scorso Cattaneo ha portato cambiamenti significativi all'organico, sostituendo anche il cfo Alberto De Paoli con Stefano De Angelis.