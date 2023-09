Eni cede la controllata nigeriana Naoc e annuncia accordi con l'Egitto

Eni, tra cessioni e nuove partnership: le mosse di Descalzi sul fronte internazionale

Eni si muove e cede la controllata nigeriana Naoc e Oando. Siglato l’accordo per la cessione di Nigerian Agip Oil Company Ltd (Naoc Ltd), società interamente controllata da Eni e attiva in Nigeria nell’esplorazione e produzione di idrocarburi onshore e nella generazione di energia elettrica. In Nigeria Naoc - si legge su Il Sole 24 Ore - detiene partecipazioni societarie in 4 blocchi onshore, nelle centrali elettriche di Okpai 1 e 2, e in due licenze esplorative onshore, di cui è anche operatore.

"Eni e i suoi partner sono intenzionati a iniettare nuovi investimenti in Egitto nei prossimi quattro anni, per un valore di 7,7 miliardi di dollari, frutto dell’impegno dell’azienda energetica italiana di potenziare i suoi progetti di successo in Egitto". Lo riferisce un comunicato della Presidenza egiziana emesso sintetizzando indicazioni fornite dall’amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, in un incontro avuto al Cairo assieme a manager del gruppo con il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi e il ministro del Petrolio, Tarek El-Molla.