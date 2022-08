Eni, ecco perché il titolo non sfonda in Borsa: il giacimento pronto tra anni

Il titolo di Eni cresce ma non decolla

Chi si aspettava che il titolo di Eni sarebbe cresciuto in doppia cifra dopo la sensazionale scoperta del giacimento di gas al largo delle coste di Cipro è rimasto, almeno in parte, deluso. Le azioni del cane a sei zampe sono sì cresciute, anche in una giornata complessa come quella di ieri 22 agosto. Ma l'hanno fatto in modo misurato. E il motivo è presto detto: la scoperta del giacimento non è di per sé sinonimo di nuovo gas a disposizione. Perché si trova a oltre 2.000 metri di profondità. Perché bisogna quindi trovare il modo di estrarlo e poi di convogliarlo verso i gasdotti. Insomma, è una notizia ottima. Ma per i mercati, che pure sono abituati a guardare sempre al medio termine, si tratta di un ritrovamento che avrà i suoi effetti benefici solo tra - almeno - un paio d'anni.