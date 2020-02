Eni, l'ex numero due passa a Lukoil. Antonio Vella firma con il gigante russo



Lukoil sceglie un italiano per guidare i servizi e la logistica. Il colosso energetico russo si affida ad Antonio Vella, ex numero due di Eni. Dopo 36 anni in Eni e sei mesi di riflessione, Antonio Vella sta per passare al gigante degli idrocarburi russo Lukoil. Da marzo il dirigente si trasferirà a Mosca per diventare il responsabile del Centro servizi Lukoil, la direzione operativa che per il gruppo coordina logistica, impianti, modelli di ricerca e tutte le attività trasversali che rendono possibile esplorazione e raffinazione a un gruppo che in Borsa vale 65 miliardi di dollari.