Eredità Agnelli, la guerra dei quadri coinvolge il governo. Esposto al Tar

Agnelli, il censimento dei quadri spariti può riaprire tutto il capitolo eredità. Ecco che succede

Nuovo capitolo della faida Agnelli sull'eredità dell'Avvocato. Sono scomparsi quadri di inestimabile valore da un caveau in Svizzera, Margherita ne ha denunciato il furto e intanto è stata aperta un'indagine per capire cosa sia effettivamente successo. Quel che è certo è che opere d'arte di grandi artisti, da Monet a De Chirico sono scomparse nel nulla. Ma la contesa - si legge su Milano Finanza - non si è fermata in famiglia ma è arrivata fino al Tar del Lazio. La storia è ancora inedita a molti ma dell'enorme collezione d'arte dell'Avvocato esiste un elenco pubblico presso il ministero della Cultura, si tratta delle "opere notificate". Ma c'è un nodo da sciogliere, si tratta di un documento accessibile ad ogni cittadino e così anche alla stampa o la consultazione violerebbe la privacy e i diritti di proprietà degli eredi di Agnelli?

Proprio per dare una risposta a questa domanda John Elkann e i suoi fratelli hanno deciso di rivolgersi al Tar del Lazio e hanno presentato - prosegue Milano Finanza - un esposto contro l'accesso agli atti che il ministero della Cultura guidato da Sangiuliano ha concesso ad un giornalista di Report. Oggi si terrà l'udienza e questo rappresenta un passaggio molto delicato dei cosiddetti "quadri scomparsi" e potrebbero aprirsi nuovi scenari fin qui impensabili in questa intricata vicenda sui miliardi lasciati in eredità.