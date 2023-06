Eredità Berlusconi, a Marta Fascina 100 mln di euro. E la villa ad Arcore...

Eredità Berlusconi, il cda di Fininvest e il figlio che si fa da parte

Per la famiglia Berlusconi quella di domani sarà una giornata chiave. La riunione dei soci in Fininvest segnerà il primo passo ufficiale della nuova era, quella del dopo Silvio. Tutti i figli del Cavaliere - si legge su La Stampa - si riuniranno in via Paleocapa, a Milano, per disegnare la Fininvest del futuro in carta carbone con quella vista fin qui. Concordia e continuità, dunque, in attesa di un testamento che richiederà ancora giorni per la sua pubblicazione. Prima ancora di sistemare le cose della cassaforte di famiglia al vertice dell’impero, già oggi, in un altro palazzo milanese in piazza Borromeo, si riuniranno i figli di Berlusconi e Veronica Lario, ossia Barbara, Eleonora e Luigi. È prevista infatti l’assemblea di H14 Spa, la società costituita il 12 settembre dell’anno scorso come risultato della scissione proporzionale della Holding Italiana Quattordicesima, la finanziaria che detiene poco meno del 21,42% di Fininvest, la partecipazione dell’immobiliare Lauro e un prestito obbligazionario verso Idra, una delle società immobiliari del patrimonio di Silvio Berlusconi.

Nell'assemblea dei soci di Fininvest - prosegue La Stampa - non solo sarà confermata presidente Marina Berlusconi, con un posto nel board per i fratelli, a cominciare da Pier Silvio Berlusconi, numero uno dell’asset più importante, Mfe, e poi Luigi, Barbara, ma non Eleonora che ha sempre scelto di restare defilata dagli affari familiari. Tutti avranno un ruolo, a tirare la sintesi probabilmente resteranno Marina insieme con Pier Silvio che, venerdì, con la sua Mfe farà valere il 29,9% all’assemblea della tv tedesca ProsiebenSat1 (29,9%), dove si vota il bilancio e il ricambio parziale di 4 componenti del consiglio di Sorveglianza. È il primo fronte europeo della nuova Mediaset. Ci sarà tempo per la suddivisione di un tesoro da oltre 6 miliardi di euro, in cui dovrebbe trovare posto anche Marta Fascina, l’ultima compagna del Cavaliere. Per lei sono pronti molti soldi, si dice intorno ai 100 milioni di euro, e l’usufrutto della villa di Arcore.