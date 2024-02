Essilux, Milleri ceo: verso la riconferma. Ricavi a 25 miliardi nel 2023

Essilux, presentata la nuova lista: Milleri si riconferma nel cda

Il Consiglio di amministrazione di EssilorLuxottica si è riunito e ha deciso di proporre la riconferma di tutti gli attuali amministratori alla prossima assemblea annuale degli azionisti che si terrà il 30 aprile 2024. Lo si legge in una nota diffusa dal gruppo. Al fine di garantire in futuro un percorso di continuità nell’operato del Consiglio di amministrazione, la società spiega che "si propone di attuare un progressivo scaglionamento della durata dei mandati e i seguenti nominativi come amministratori: per un mandato triennale, Francesco Milleri, Paul du Saillant, Jean-Luc Biamonti e Marie-Christine Coisne-Roquette; per un mandato biennale, Romolo Bardin, José Gonzalo, Virginie Mercier-Pitre, Mario Notari, Swati Piramal, Cristina Scocchia, Nathalie von Siemens e Andrea Zappia".

Con l’adozione di un sistema di rinnovo scaglionato, a partire dal 2026 il Consiglio di amministrazione verrà parzialmente rinnovato ogni anno e integralmente rinnovato al termine di ciascun triennio. I mandati di Margot Bard e Sébastien Brown, amministratori che rappresentano i dipendenti, scadranno il 21 settembre 2024 e il comitato aziendale (works council) nominerà due nuovi amministratori rappresentanti dei dipendenti per un mandato di tre anni.

Nel 2023 utile Essilux sale a 2,2 miliardi, bene i ricavi

Nel 2023 EssilorLuxottica ha registrato ricavi per 25,39 miliardi, in aumento del 7% a cambi costanti rispetto al 2022, con un utile netto di 2,28 miliardi (+14%). Il dividendo proposto è di 3,95 per azione, in crescita del 22% rispetto al 2022. Nel solo quarto trimestre i ricavi sono stati di 6,25 miliardi e, come il fatturato dell'intero anno, sono in aumento del 7%.